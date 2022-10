Ρωσία: Όπλα της εποχής του Χρουστσόφ φέρουν χιλιάδες επιστρατευμένοι στρατιώτες λέει το Λονδίνο

Αρκετοί από τους "πολλούς χιλιάδες" στρατιώτες που επιστρατεύθηκαν πρόσφατα στη Ρωσία και έχουν αναπτυχθεί στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες είναι "πλημμελώς εξοπλισμένοι" και πιθανόν να φέρουν όπλα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση που "δύσκολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν", εκτιμούν αναλυτές της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Το Κρεμλίνο διέταξε μερική επιστράτευση περίπου 300.000 εφέδρων τον Σεπτέμβριο, αλλά σύμφωνα με μια ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας, πιθανόν να χρησιμοποιούν όπλα της εποχής του Νικίτα Χρουστσόφ, από την δεκαετία του '50, την ώρα που η Μόσχα χρησιμοποιεί "καταπονημένα συστήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης".

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι έφεδροι αυτοί έχουν εξοπλιστεί με τουφέκια που κυκλοφόρησαν προς τα μέσα του περασμένου αιώνα.

Η ενημέρωση της υπηρεσίας πληροφοριών, που αναρτήθηκε στο Twitter, ανέφερε ότι: "Τον Σεπτέμβριο, ρώσοι αξιωματούχοι εξέφραζαν ανησυχία ότι κάποιοι έφεδροι που επιστρατεύθηκαν πρόσφατα έφθαναν στην Ουκρανία χωρίς όπλα".

"Εικόνες που είναι δημοσίως διαθέσιμες υποδηλώνουν ότι αυτά τα τουφέκια, με τα οποία έχουν εξοπλιστεί οι έφεδροι που επιστρατεύθηκαν είναι κατά κανόνα τύπου Καλάσνικοφ, ένα όπλο το οποίο για πρώτη φορά κυκλοφόρησε το 1959. Πολλά είναι πιθανόν σε κατάσταση που δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν αφού φυλάσσονταν πλημμελώς".



