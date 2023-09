Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην Τουρκία - Νεκρά τρία μέλη του πληρώματος Κόσμος 19:55, 17.09.2023 linkedin

Το πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε σε λίμνη κατά τη διάρκεια επιχείρησης πυρόσβεσης