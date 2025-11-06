Σπίρτο... μονάχο. Ένας νεαρός στην Τουρκία δεν έκανε και την πιο ευφυή κίνηση: άναψε ένα τσιγάρο σε καφετέρια ενός βενζινάδικου, και όταν... πέταξε το σπίρτο στο έδαφος, η γύρω περιοχή τυλίχτηκε στις φλόγες... Χάρη και στην έγκαιρη παρέμβαση του προσωπικού του πρατηρίου καυσίμων τα χειρότερα αποφεύχθηκαν, αν εξαιρέσεις κάποιες πλαστικές καρέκλες.

Benzin istasyonundaki restoranda sigara yaktı, kibriti yere atmasıyla etrafı alevler sardı.



