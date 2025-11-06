Λογαριασμός
Σπίρτο... μονάχο: Πέταξε αναμμένο σπίρτο σε καφετέρια βενζινάδικου και λαμπάδιασε ο τόπος - Δείτε βίντεο

Ένας νεαρός άναψε ένα τσιγάρο σε καφετέρια ενός βενζινάδικου στην Τουρκία, και όταν πέταξε το σπίρτο στο έδαφος, η γύρω περιοχή τυλίχτηκε στις φλόγες...

Τουρκία

Σπίρτο... μονάχο. Ένας νεαρός στην Τουρκία δεν έκανε και την πιο ευφυή κίνηση: άναψε ένα τσιγάρο σε καφετέρια ενός βενζινάδικου, και όταν... πέταξε το σπίρτο στο έδαφος, η γύρω περιοχή τυλίχτηκε στις φλόγες... Χάρη και στην έγκαιρη παρέμβαση του προσωπικού του πρατηρίου καυσίμων τα χειρότερα αποφεύχθηκαν, αν εξαιρέσεις κάποιες πλαστικές καρέκλες.

