Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να αποκτήσουν στρατιωτική παρουσία σε αεροπορική βάση στη Δαμασκό για να συμβάλουν στην επίτευξη της συμφωνίας ασφαλείας που η Ουάσινγκτον διαπραγματεύεται μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, δήλωσαν στο Reuters έξι πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Τα σχέδια των ΗΠΑ για παρουσία στην πρωτεύουσα της Συρίας, τα οποία δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως, αποτελούν ένδειξη της στρατηγικής ευθυγράμμισης της Συρίας με τις ΗΠΑ μετά την πτώση πέρυσι του μακροχρόνιου ηγέτη Μπασάρ αλ-Άσαντ, συμμάχου του Ιράν.

Η βάση οδηγεί προς τμήματα της νότιας Συρίας που αναμένεται να αποτελέσουν μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μη επίθεσης μεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Για τη συμφωνία αυτή μεσολαβεί η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ ετοιμάζεται να συναντήσει τον αλ Σάρα τη Δευτέρα

Ο Τραμπ θα συναντήσει τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, στην πρώτη επίσκεψη Σύρου αρχηγού κράτους.

Το Reuters μίλησε με έξι πηγές που γνωρίζουν τις προετοιμασίες στη βάση, συμπεριλαμβανομένων δύο Δυτικών αξιωματούχων και ενός Σύρου στρατιωτικού αξιωματούχου, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τη βάση για να ενισχυθεί η παρακολούθηση μιας πιθανής συμφωνίας Ισραήλ-Συρίας.

Το Πεντάγωνο και το συριακό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό του σχεδίου. Η συριακή προεδρία και το υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν αμέσως σε ερωτήσεις σχετικά με το σχέδιο που στάλθηκαν μέσω του συριακού υπουργείου πληροφοριών.

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «αξιολογούν συνεχώς την απαραίτητη στάση μας στη Συρία για την αποτελεσματική καταπολέμηση του ISIS (Ισλαμικό Κράτος) και δεν σχολιάζουμε τοποθεσίες ή πιθανές τοποθεσίες (όπου) λειτουργούν οι δυνάμεις (μας)».

Ο αξιωματούχος ζήτησε να αφαιρεθεί το όνομα και η τοποθεσία της βάσης για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας. Το Reuters συμφώνησε να μην αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία.

Ένας Δυτικός στρατιωτικός αξιωματούχος τόνισε ότι το Πεντάγωνο έχει επιταχύνει τα σχέδιά του τους τελευταίους δύο μήνες, με αρκετές αναγνωριστικές αποστολές στη βάση. Αυτές οι αποστολές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο διάδρομος προσγείωσης της βάσης είναι έτοιμος για άμεση χρήση.

Δύο συριακές στρατιωτικές πηγές δήλωσαν ότι οι τεχνικές συνομιλίες επικεντρώθηκαν στη χρήση της βάσης για υλικοτεχνική υποστήριξη, επιτήρηση, ανεφοδιασμό και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, ενώ η Συρία θα διατηρήσει πλήρη κυριαρχία επί της εγκατάστασης.

Ένας Σύρος αξιωματούχος άμυνας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έστειλαν στη βάση στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 για να βεβαιωθούν ότι ο διάδρομος ήταν χρησιμοποιήσιμος. Ένας φύλακας ασφαλείας σε μία από τις εισόδους της βάσης δήλωσε στο Reuters ότι αμερικανικά αεροσκάφη προσγειώνονταν εκεί στο πλαίσιο «δοκιμών».

Δεν ήταν άμεσα σαφές πότε θα αποσταλεί αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό στη βάση.

Κοινή συροαμερικανική παρουσία

Τα νέα σχέδια των ΗΠΑ φαίνεται να αντικατοπτρίζουν δύο άλλες νέες αμερικανικές στρατιωτικές παρουσίες στην περιοχή που παρακολουθούν την τήρηση των συμφωνιών εκεχειρίας: μία στον Λίβανο, ο οποίος παρακολουθεί στενά την εκεχειρία του περασμένου έτους μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, και μία στο Ισραήλ που παρακολουθεί την εκεχειρία του Τραμπ μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη στρατεύματα που σταθμεύουν στη βορειοανατολική Συρία, στο πλαίσιο μιας δεκαετούς προσπάθειας να βοηθήσουν μια κουρδική δύναμη στην καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους. Τον Απρίλιο, το Πεντάγωνο δήλωσε ότι θα μειώσει στο μισό τον αριθμό των στρατευμάτων στην περιοχή σε 1.000.

Ο Σάρα έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων θα πρέπει να συμφωνηθεί με το νέο συριακό κράτος. Η Συρία πρόκειται να ενταχθεί άμεσα στον παγκόσμιο συνασπισμό κατά του ISIS υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, λένε Αμερικανοί και Σύροι αξιωματούχοι.

Μια πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες για τη βάση, είπε ότι η κίνηση συζητήθηκε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του Ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, Διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), στη Δαμασκό στις 12 Σεπτεμβρίου.

Μια δήλωση του CENTCOM εκείνη την εποχή ανέφερε ότι ο Κούπερ και ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία Τόμας Μπάρακ συναντήθηκαν με τον Σάρα και τον ευχαρίστησαν για τη συμβολή του στην καταπολέμηση του ISIS στη Συρία, η οποία, όπως είπε, θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίτευξη του «οράματος του Τραμπ για μια ευημερούσα Μέση Ανατολή και μια σταθερή Συρία ειρηνική για την ίδια και τους γείτονές της». Η δήλωση δεν ανέφερε το Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ εργάζονται εδώ και μήνες για να καταλήξουν σε μια συμφωνία ασφαλείας μεταξύ του Ισραήλ και της Συρίας, δύο μακροχρόνιων εχθρών. Ήλπιζαν να ανακοινώσουν μια συμφωνία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, αλλά οι συνομιλίες προσέκρουσαν σε ένα εμπόδιο της τελευταίας στιγμής.

Μια συριακή πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες δήλωσε στο Reuters ότι η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις στη Συρία για να καταλήξει σε συμφωνία πριν από το τέλος του έτους και πιθανώς πριν από το ταξίδι του Σάρα στην Ουάσινγκτον.

