Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά την επίσκεψη της Αντζελίνας Τζολί στην Ουκρανία, με το Politico να αναφέρει πως ένα μέλος της συνοδείας της επιστρατεύτηκε στον ουκρανικό στρατό.

Η γνωστή ηθοποιός και ακτιβίστρια επισκέφτηκε χτες, Τρίτη, την Χερσώνα και το Μικολάιβ, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της άμυνας της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, σε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη.

Ήταν η δεύτερη επίσκεψη που πραγματοποιεί στην Ουκρανία μετά την έναρξη του πολέμου, ενώ την πρώτη φορά είχε βρεθεί στη Λβιβ.

Υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Politico ότι ένα μέλος της συνοδείας της Τζολί είχε ένα περιστατικό με τοπικούς στρατολόγους σε ένα σημείο ελέγχου, αλλά ότι οι ουκρανικές αρχές προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη.

Ο αξιωματούχος ανέφερε επίσης πως η σταρ του Χόλιγουντ δεν είχε ενημερώσει την ουκρανική κυβέρνηση για την πρόθεσή της να επισκεφθεί τη χώρα και ότι εισήλθε με πεζή.

Παράλληλα, οι Χερσαίες Δυνάμεις του Ουκρανικού Στρατού ανακοίνωσαν πως το άτομο που επιστρατεύτηκε ήταν ο οδηγός της Τζολί, αλλά αργότερα διέγραψαν την ανάρτηση και απάντησαν στο Politico πως δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τις λεπτομέρειες του περιστατικού.

Το περιφερειακό στρατολογικό γραφείο στο Μικολάιβ επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας ότι ο οδηγός της Τζολί ήταν έφεδρος στρατιωτικός και είχε λάβει εντολή να προσέλθει για στρατιωτική επανεκπαίδευση.

Δεν είναι σαφές εάν στάλθηκε αμέσως για επανεκπαίδευση ή θα πρέπει να προσέλθει σε μεταγενέστερο χρόνο.

