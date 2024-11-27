Νετανιάχου: Να μην επιτραπεί η είσοδος πληθυσμού κοντά στον νότιο Λίβανο

Να μην επιτραπεί η είσοδος πληθυσμού στην περιοχή των χωριών που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με το νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το πρώτο στάδιο της εφαρμογής του πλαισίου της εκεχειρίας, έχουν δώσει εντολή στις IDF, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς.

Οι IDF συνέλαβαν τέσσερις μαχητές της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένου ενός τοπικού διοικητή, οι οποίοι μπήκαν στην απαγορευμένη περιοχή, και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα κατά οποιασδήποτε παραβίασης.

