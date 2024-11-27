Η κυβέρνηση Μπάιντεν σχεδιάζει πώληση όπλων 680 εκατ. δολαρίων στο Ισραήλ

Η κυβέρνηση Μπάιντεν προωθεί ένα πακέτο πωλήσεων όπλων 680 εκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει το σχέδιο την Τετάρτη, παρόλο που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, όπως μεταδίδει η jpost.

Το πακέτο, το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους Financial Times, περιλαμβάνει χιλιάδες συστήματα καθοδήγησης βομβών (Joint Direct Attack Munitions ή JDAM) και εκατοντάδες βόμβες μικρής διαμέτρου, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Οι πληροφορίες είδαν το φως της δημοσιότητας λίγες ώρες αφότου η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σταμάτησε τον πιο αιματηρό πόλεμο των τελευταίων ετών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Ωστόσο το Ισραήλ συνεχίζει τον πόλεμο στο μέτωπο της Γάζας εναντίον της παλαιστινιακής Χαμάς.

Το πακέτο πώλησης όπλων ήταν έτοιμο εδώ και μήνες. Κατατέθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο σε επιτροπές του Κογκρέσου και στη συνέχεια υποβλήθηκε για επανεξέταση τον Οκτώβριο, είπε ο αξιωματούχος. Ακολουθεί την πώληση τον Αύγουστο μαχητικών αεροσκαφών και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ, συνολικής αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Reuters ανέφερε τον Ιούνιο ότι η Ουάσινγκτον, ο μεγαλύτερος σύμμαχος και προμηθευτής όπλων του Ισραήλ, είχε στείλει στο Ισραήλ περισσότερες από 10.000 βόμβες των 2.000 λιβρών και χιλιάδες πυραύλους Hellfire από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

Οι συζητήσεις για το τελευταίο πακέτο όπλων συνεχίζονταν ακόμη και όταν μια ομάδα προοδευτικών Αμερικανών γερουσιαστών, συμπεριλαμβανομένου του Μπέρνι Σάντερς, κατέθεσε νομοσχέδια για να εμποδιστεί η πώληση ορισμένων όπλων των ΗΠΑ στο Ισραήλ λόγω της ανθρωπιστικής καταστροφής που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας. Το νομοσχέδιο καταψηφίστηκε στη Γερουσία.

Ο Μπάιντεν, του οποίου η θητεία λήγει τον Ιανουάριο, έχει υποστηρίξει σθεναρά το Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 όταν ένοπλοι της Χαμάς επιτέθηκαν στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και παίροντας περισσότερους από 250 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας των 2,3 εκατομμυρίων ανθρώπων έχει εκτοπιστεί και ο παλαιστινιακός θύλακας κινδυνεύει από λιμό, περισσότερο από ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα του πολέμου εκεί.

Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι της Γάζας λένε ότι περισσότεροι από 43.922 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.