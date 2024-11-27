Η UNIFIL προσαρμόζει τις επιχειρήσεις της στον Λίβανο μετά την κατάπαυση πυρός

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL/FINUL) χαιρέτισε την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, τονίζοντας ότι έχει αρχίσει να προσαρμόζει τις επιχειρήσεις της στη «νέα κατάσταση».

«Θα συνεχίσουμε να εκτελούμε τα καθήκοντα που μας έχουν ανατεθεί και έχουμε ήδη αρχίσει να προσαρμόζουμε τις επιχειρήσεις μας στη νέα κατάσταση», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή της η UNIFIL, προσθέτοντας ότι «είναι έτοιμη να υποστηρίξει τον Λίβανο και το Ισραήλ σε αυτή τη νέα φάση. «Θα συνεργαστούμε με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για να διασφαλίσουμε ότι η παύση των εχθροπραξιών είναι αποτελεσματική», συνέχισε η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι «άρχισε να ενισχύει την παρουσία του» στον νότο της χώρας, προπύργιο της Χεζμπολάχ, λίγες ώρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας. Από την πλευρά του το σιιτικό κίνημα τόνισε ότι θα συνεργαστεί με το λιβανικό κράτος για να ενισχύσει την ανάπτυξη του στρατού στο νότιο τμήμα της χώρας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας βουλευτής της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 5 το απόγευμα έως τις 7 το πρωί. Συγκεκριμένα, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Αβιχάι Αντραΐ, με ανακοίνωσή του προειδοποίησε τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου να μην μετακινηθούν νότια του ποταμού Λιτάνι το χρονικό αυτό διάστημα, σημειώνοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να είναι παρούσες στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

