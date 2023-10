Η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να στείλει βοήθεια στους Παλαιστινίους Κόσμος 14:53, 12.10.2023 linkedin

Την ανάγκη να διασφαλιστεί η κανονικότητα των υπηρεσιών παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα τονίζει η Αίγυπτος