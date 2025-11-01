Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισε ομόφωνα την ανανέωση της εντολής της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL) για άλλο ένα έτος, έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, επαναλαμβάνοντας την υποστήριξή του προς την Ειδική Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τη Λιβύη και επικεφαλής της αποστολής, Χάνα Τέτε, στις προσπάθειές της για την προώθηση μιας πολιτικής διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς.

Το Ψήφισμα διατηρεί τις βασικές αρμοδιότητες της Αποστολής και ενσωματώνει συστάσεις της στρατηγικής ανασκόπησης του Σεπτεμβρίου 2025, δίνοντας προτεραιότητα στην στήριξη μιας πολιτικής λύσης, στην ενίσχυση του οικονομικού σκέλους, στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην σταθερή παρουσία της αποστολής σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Βεγγάζης και της Σαμπά.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η Λιβύη παραμένει πολιτικά διχασμένη ανάμεσα στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU) στην Τρίπολη και την Ανατολική Κυβέρνηση Εθνικής Σταθερότητας (GNS), με το αδιέξοδο να συνεχίζεται γύρω από τη νομοθεσία για εθνικές εκλογές και τη σύσταση ενιαίας μεταβατικής κυβέρνησης. Το τέλμα έχει παγιωθεί μετά την αναβολή των εκλογών του 2021.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Α. Μπαλτά στην επεξήγηση της Ψήφου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στην εφαρμογή του πολιτικού οδικού χάρτη που ανακοίνωσε η Ειδική Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, Χάνα Τέτε, ο οποίος στοχεύει στη δημιουργία των συνθηκών για ελεύθερες, δίκαιες και αξιόπιστες εκλογές που θα επιτρέψουν στον λιβυκό λαό να καθορίσει ο ίδιος το μέλλον του».

H κ. Μπαλτά πρόσθεσε ότι «επαναλαμβάνουμε την ισχυρή μας υποστήριξη για μια σταθερή, ασφαλή και ανεξάρτητη Λιβύη, απαλλαγμένη από ξένες παρεμβάσεις, και υπογραμμίζουμε τη σημασία του διαλόγου, του συμβιβασμού και της εθνικής συμφιλίωσης. Η σταθερότητα της Λιβύης είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο των παράνομων μεταναστευτικών ροών, ένα ζήτημα που παραμένει προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για τα κράτη-μέλη με θαλάσσια σύνορα στη Μεσόγειο».

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμμετέχει εποικοδομητικά στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περιφερειακών μηχανισμών, για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας στη Λιβύη και τη Μεσόγειο», τόνισε.

Οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο Ψηφίσματος ήταν δύσκολες. Ορισμένα μέλη διαφώνησαν για την αναφορά σε πρόσφατα επεισόδια βίας στη χώρα, για τη διατύπωση σχετικά με τον οδικό χάρτη του ΟΗΕ για τις εκλογές και για τη χρήση όρων σχετικών με σεξουαλική και έμφυλη βία (SGBV). Ωστόσο, υπήρξε συμβιβασμός με αφαίρεση ορισμένων αναφορών και αλλαγή του λεκτικού σε ορισμένες διατάξεις.

Το τελικό κείμενο του Ψηφίσματος υπογραμμίζει τη στήριξη των μελών του ΣΑ ΟΗΕ σε μια «συμπεριληπτική, λιβυκή-καθοδηγούμενη και λιβυκή-ιδιοκτησία πολιτική διαδικασία», η οποία θα επιτρέψει τη διεξαγωγή «ελεύθερων, δίκαιων, διαφανών και χωρίς αποκλεισμούς εθνικών προεδρικών και βουλευτικών εκλογών» και την ενοποίηση των θεσμών. Επαναλαμβάνει τον σεβασμό του Συμβουλίου προς την κυριαρχία της Λιβύης και καλεί όλους τους φορείς να «απέχουν από εξωτερικές παρεμβάσεις».

Σε πολιτικό επίπεδο, σημειώνει τους Εκλογικούς Νόμους υπ' αρ. 28/2023 και 27/2023, τονίζει ότι η εφαρμογή τους «απαιτεί τη δέσμευση όλων των μερών», και καλεί τους εμπλεκόμενους να επιλύσουν «εκκρεμή πολιτικά αμφιλεγόμενα ζητήματα… μέσω διαλόγου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και σε πνεύμα συμβιβασμού», ώστε να «τερματιστεί η μεταβατική περίοδος».

Εκφράζει πλήρη στήριξη προς την Ειδική Εκπρόσωπο Χάνα Τέτε, καλωσορίζοντας τον οδικό χάρτη της της 21ης Αυγούστου 2025 και αναθέτει στην UNSMIL να ενισχύσει την παρουσία της πέραν της Τρίπολης.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, καταδικάζει τη «χρήση όπλων σε κατοικημένες περιοχές», τονίζει ότι «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση», και ζητεί την πλήρη εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός της 23ης Οκτωβρίου 2020, συμπεριλαμβανομένης της «απόσυρσης όλων των μισθοφόρων, ξένων μαχητών και ξένων δυνάμεων».

Υπογραμμίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης του τομέα ασφαλείας και προγραμμάτων αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης, στο πλαίσιο μιας «ενιαίας, υπεύθυνης, υπό πολιτικό έλεγχο αρχιτεκτονικής ασφαλείας».

Σε οικονομικό επίπεδο, επισημαίνει ότι «οι πετρελαϊκοί πόροι της Λιβύης ανήκουν σε όλους τους Λίβυους» υπό τον έλεγχο της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου, απαιτεί διαφανή και δίκαιη διαχείριση των εσόδων, υπενθυμίζει την πρόοδο γύρω από την Κεντρική Τράπεζα (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2024) και προειδοποιεί ότι η απουσία ενιαίου προϋπολογισμού «υπονομεύει την οικονομική ανθεκτικότητα της Λιβύης».

Σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Συμβούλιο καλεί για «πλήρη, ισότιμη, ουσιαστική και ασφαλή συμμετοχή των γυναικών», προστασία της κοινωνίας των πολιτών, εφαρμογή της ατζέντας Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια και ενίσχυση της προστασίας των παιδιών. Εκφράζει βαθιά ανησυχία για την κατάσταση των μεταναστών και προσφύγων ζητώντας το κλείσιμο των κέντρων κράτησης και εξασφάλιση «πλήρους, ασφαλούς και απρόσκοπτης ανθρωπιστικής πρόσβασης» και σημειώνει το γεγονός ότι η χώρα είναι ευάλωτη σε φυσικές καταστροφές λόγω «των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής». Επίσης, ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα ενημέρωση «κάθε 60 ημέρες».

