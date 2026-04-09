Το Ιράν έχει προτείνει ένα νέο πλαίσιο ελέγχου για το Στενό του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια δίοδο από την οποία περνά περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Το σχέδιο αυτό έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αβεβαιότητα στη διεθνή κοινότητα.

Τι είναι το «πρωτόκολλο» του Ιράν;

Μετά τη σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η Τεχεράνη επιχειρεί να επιβάλει νέους όρους για τη ναυσιπλοΐα:

Έλεγχος διέλευσης: Το Ιράν δηλώνει ότι θα επιτρέπει τη διέλευση πλοίων μόνο υπό τον συντονισμό των ενόπλων δυνάμεών του.

Νέα θαλάσσια διαδρομή: Τα πλοία καλούνται να κινούνται πιο κοντά στις ιρανικές ακτές, αποφεύγοντας περιοχές με πιθανές νάρκες.

Πιθανή επιβολή διοδίων: Έως και 2 εκατ. δολάρια ανά πλοίο, ή περίπου 1 δολάριο ανά βαρέλι πετρελαίου

Στόχος: Χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης μετά τις επιθέσεις.

Παράλληλα, έχουν υπάρξει ενδείξεις ότι κάποιες πληρωμές έγιναν σε κινεζικό γουάν, κάτι που ίσως συνδέεται με προσπάθεια αποδυνάμωσης του δολαρίου και αποφυγής κυρώσεων.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την Κρίση στη Μέση Ανατολή

Είναι νόμιμο κάτι τέτοιο;

Το διεθνές δίκαιο (ιδίως η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας – UNCLOS) προβλέπει απαγόρευση διοδίων για απλή διέλευση από διεθνή στενά.

Επιτρέπονται μόνο χρεώσεις για υπηρεσίες (π.χ. πλοήγηση, ασφάλεια).

Ωστόσο:

Ούτε το Ιράν ούτε οι ΗΠΑ έχουν επικυρώσει τη σύμβαση.

Υπάρχουν «παραθυράκια», π.χ. αν οι χρεώσεις παρουσιαστούν ως κόστος αποναρκοθέτησης ή ασφάλειας.

Πώς αντιδρούν άλλα κράτη;

Οι αντιδράσεις είναι κυρίως αρνητικές:

Ομάν: Απορρίπτει κατηγορηματικά τα διόδια, επικαλούμενο διεθνείς συμφωνίες

ΗΠΑ: Πιθανότατα δεν θα αποδεχτούν περιορισμούς ή χρεώσεις

Χώρες του Κόλπου: Ανησυχούν για ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα

Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι: Αναζητούν τρόπους να διασφαλίσουν ελεύθερη ναυσιπλοΐα

ΟΗΕ: Υπήρξε προσπάθεια κοινής δράσης, αλλά μπλοκαρίστηκε από Ρωσία και Κίνα

Τι θα γίνει στην πράξη;

Παρά τις αντιδράσεις, η πραγματικότητα μπορεί να είναι πιο περίπλοκη:

Οι πλοιοκτήτες αντιμετωπίζουν τεράστιες οικονομικές απώλειες από καθυστερήσεις.

Υπάρχει φόβος για νάρκες και επιθέσεις.

Πολλοί ίσως πληρώσουν προσωρινά για να περάσουν με ασφάλεια.

Συμπέρασμα

Το «πρωτόκολλο» του Ιράν είναι μια προσπάθεια να μετατρέψει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ σε πολιτικό και οικονομικό μοχλό πίεσης.

Ωστόσο:

Συγκρούεται με το διεθνές δίκαιο.

Δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτό από μεγάλες δυνάμεις.

Μπορεί να εφαρμοστεί μόνο προσωρινά και στην πράξη, λόγω ανάγκης των ναυτιλιακών εταιρειών.

Η τελική έκβαση θα εξαρτηθεί από τις διαπραγματεύσεις και τη στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.