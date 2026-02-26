Το νέο «αμερικανικό όνειρο» - Να μη ζει κάποιος στις ΗΠΑ

Πέρσι, οι ΗΠΑ βίωσαν κάτι που δεν έχει συμβεί ξανά από τη Μεγάλη Ύφεση: Περισσότεροι άνθρωποι μετανάστευσαν παρά εισήλθαν στη χώρα. Η κυβέρνηση Τραμπ (Trump) χαιρέτισε την «έξοδο» ως εκπλήρωση της υπόσχεσης για αυξημένες απελάσεις και περιορισμό νέων θεωρήσεων εισόδου.

Κάτω από την ταραχώδη εικόνα της καταστολής της μετανάστευσης, όμως, υπάρχει μια λιγότερο σχολιασμένη ανατροπή. Οι ίδιοι οι Αμερικανοί πολίτες μεταναστεύουν σε αριθμούς - ρεκόρ, πηγαίνοντας σε χώρες που θεωρούν πιο προσιτές και περισσότερο ασφαλείς.

Από την εποχή της κυβέρνησης Αϊζενχάουερ, οι ΗΠΑ δεν έχουν συλλέξει ολοκληρωμένα στατιστικά για τον αριθμό των πολιτών που φεύγουν. Ωστόσο, δεδομένα σχετικά με άδειες διαμονής, αγορές ξένων κατοικιών, εγγραφές φοιτητών και άλλα στοιχεία από περισσότερες από 50 χώρες δείχνουν ότι οι Αμερικανοί μεταναστεύουν σε πρωτοφανή βαθμό. Ένας πληθυσμός εκατομμυρίων σπουδάζει, εργάζεται εξ αποστάσεως και συνταξιοδοτείται στο εξωτερικό.

Το νέο αμερικανικό όνειρο, για ορισμένους, είναι να μην ζουν πλέον εκεί, σημειώνει η Wall Street Journal.

Στους λιθόστρωτους δρόμους της Λισαβόνας, πληθώρα Αμερικανών αγοράζουν διαμερίσματα, με τους ντόπιους παραπονιούνται ότι ακούνε κυρίως τη δική τους γλώσσα -όχι τα πορτογαλικά. Ένας στους 15 κατοίκους στη μοντέρνα συνοικία Grand Canal Dock του Δουβλίνου γεννήθηκε στις ΗΠΑ, σύμφωνα με μεσίτες, ποσοστό υψηλότερο από αυτό των Αμερικανών που γεννήθηκαν στην Ιρλανδία κατά τη μετανάστευση του 19ου αιώνα. Στο Μπαλί, την Κολομβία και την Ταϊλάνδη, η πίεση για στέγαση Αμερικανών εργαζομένων εξ αποστάσεως, πληρωμένων σε δολάρια, έχει οδηγήσει σε διαμαρτυρίες ντόπιων για κύμα γκετοποίησης.

Πάνω από 100.000 νέοι φοιτητές σπουδάζουν στο εξωτερικό. Σε οίκους ευγηρίας που πολλαπλασιάζονται κατά μήκος των συνόρων με το Μεξικό, προσφεύγουν ηλικιωμένοι Αμερικανοί για χαμηλού κόστους φροντίδα.

Σε τηλεδιάσκεψη τον περασμένο μήνα με την εταιρεία μετεγκατάστασης Expatsi, σχεδόν 400 Αμερικανοί εγγράφηκαν για να μάθουν πώς να μετακομίσουν στην Αλβανία επειδή προσφέρει ειδική βίζα που επιτρέπει στους Αμερικανούς να ζουν και να εργάζονται εκεί, χωρίς φόρο στο ξένο εισόδημα για ένα χρόνο

Ορισμένοι αναλυτές έχουν χαρακτηρίσει το κύμα Αμερικανών μεταναστών ως «Donald Dash», καθώς οι αριθμοί αυξήθηκαν κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ. Αλλά το φαινόμενο χτίζεται εδώ και χρόνια, ενισχυόμενο από την εξ αποστάσεως εργασία, το αυξανόμενο κόστος ζωής και την επιθυμία για διαφορετικό τρόπο ζωής ειδικά στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η αμερικανική οικονομία υπερέχει των άλλων ανεπτυγμένων χωρών και οι πολιτικές Τραμπ απέτρεψαν εκατοντάδες χιλιάδες παράνομους μετανάστες, προσελκύοντας «αμέτρητους εξαιρετικά πλούσιους ξένους» που «πληρώνουν 1 εκατομμύριο δολάρια για μια Χρυσή Κάρτα για να εγκατασταθούν στις ΗΠΑ».

Οι ΗΠΑ είχαν αρνητική καθαρή μετανάστευση -εκτιμώμενη απώλεια περίπου 150.000 ανθρώπων- το 2025, και η εκροή πιθανόν να αυξηθεί το 2026, σύμφωνα με το Brookings Institution. Το σύνολο των εισερχόμενων ήταν περίπου 2,6–2,7 εκατομμύρια το 2025, μειωμένο από την κορυφή των σχεδόν 6 εκατομμυρίων το 2023.

Μια ανάλυση της Wall Street Journal σε 15 χώρες με πλήρη ή μερικά στοιχεία του 2025 δείχνει ότι τουλάχιστον 180.000 Αμερικανοί μετανάστευσαν -πιθανόν πολύ περισσότεροι όταν όλες οι χώρες δημοσιεύσουν πλήρη στοιχεία.

Δεν υπάρχει ένα μοναδικό σύνολο δεδομένων που να καταγράφει με ακρίβεια τους εκτιμώμενους 4–9 εκατομμύρια Αμερικανούς που ζουν ήδη εκτός ΗΠΑ. Το υπουργείο Εξωτερικών εκτιμούσε ότι 1,6 εκατομμύρια ζούσαν στο Μεξικό το 2022, αριθμός που πιθανότατα αυξήθηκε μετά την πανδημία, αν και η πρόσφατη βία των καρτέλ έχει ανησυχήσει ορισμένους εκπατρισμένους.

Ο αριθμός στον Καναδά, πάνω από 250.000, δεν περιλαμβάνει τους Αμερικανούς που ζουν καθημερινά στη μεθόριο. Το Ηνωμένο Βασίλειο φιλοξενεί πάνω από 325.000 -μέρος των 1,5 εκατομμυρίων Αμερικανών που ζουν πλέον στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Association of Americans Resident Overseas, μη κερδοσκοπική οργάνωση στο Παρίσι.

