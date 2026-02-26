Viral έχουν γίνει τα βίντεο από μία πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση εταιρίας στην Κίνα, κατά την διάρκεια της οποίας η διοίκηση μοίρασε σχεδόν το 70% των κερδών της περασμένης χρονιάςστους εργαζομένους, ως «μπόνους».

Η εταιρία Henan Kuangshan Crane Co., Ltd μοίρασε στους περίπου 7.000 υπαλλήλους της 180 εκατομμύρια γουάν (περίπου 26 εκατ. δολάρια), από τα συνολικά κέρδη 270 εκατ. γουάν για το 2025.

Μάλιστα, περισσότερα από 60 εκατ. γουάν σε μετρητά μοιράστηκαν επιτόπου στους ενθουσιασμένους εργαζόμενους, με στοίβες χαρτονομισμάτων τοποθετημένες σε 800 τραπέζια συμποσίου.

Κάποιοι υπάλληλοι προσκλήθηκαν στη σκηνή για να λάβουν προκαθορισμένα ποσά, ενώ άλλοι συμμετείχαν σε μια δραστηριότητα όπου μέτραγαν και κρατούσαν όσα μετρητά μπορούσαν να διαχειριστούν, μέσα σε περιορισμένο χρόνο.

Ο επικεφαλής της εταιρείας, Τσούι Πεϊτζούν, κάλεσε τους εργαζομένους να πάρουν μόνοι τους το μπόνους τους, με έναν μόνο κανόνα: να πάρουν μόνο όσα χαρτονομίσματα μπορούσαν να κουβαλήσουν χωρίς να χρησιμοποιήσουν κάποια τσάντα ή σακούλα.

Μαλιστα, δήλωσε ότι αυτή η χειρονομία είχε ως στόχο να υποστηρίξει τους εργαζόμενους, πολλοί από τους οποίους έχουν δάνεια και οικονομικές δυσκολίες.

«Δεν είναι ότι μου αρέσει να μοιράζω χρήματα. Σκέφτηκα όμως ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν βάρη από δάνεια αυτοκινήτου και στεγαστικά και κάθε ανακούφιση βοηθά» δήλωσε ο Τσούι Πεϊτζούν.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πεϊτζούν αποκαλείται πλέον ως «ο πιο γενναιόδωρος προϊστάμενος».

Η κατασκευαστική Henan Kuangshan Crane παρέχει υπηρεσίες γερανών και μηχανημάτων χειρισμού υλικών, με επιχειρηματικές δραστηριότητες που εκτείνονται σε περισσότερες από 130 χώρες παγκοσμίως.

