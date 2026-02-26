Η Τουρκία διαψεύδει τις αναφορές για μεταφορά τουρκικών S-400 στη Σομαλία

Η Άγκυρα διαψεύδει τα δημοσιεύματα για μεταφορά τουρκικών S-400 στη Σομαλία, με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας να αναφέρει ότι «οι S-400 αποκτήθηκαν για τις ανάγκες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει:«Στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί μεταξύ της Σομαλίας και της χώρας μας, οι δραστηριότητές μας που αποσκοπούν στην υποστήριξη της οργάνωσης των Σομαλικών Ενόπλων Δυνάμεων και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, στην προστασία της ασφάλειας των οικονομικών πόρων της Σομαλίας και στη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων της χώρας μας συνεχίζονται με αποφασιστικότητα. Όπως είχαμε ανακοινώσει προηγουμένως, τα συστήματα αεράμυνας S-400 αποκτήθηκαν σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και είναι έτοιμα για χρήση. Δεν υπάρχουν σχέδια για χρήση των συστημάτων αεράμυνας S-400 στη Σομαλία. Υπάρχουν περιστασιακές εικασίες σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τους S-400. Είναι σημαντικό να μην δοθεί αξιοπιστία σε ισχυρισμούς και σχόλια πέραν των επίσημων δηλώσεών μας επί του θέματος».

