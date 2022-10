Το Κίεβο απάντησε στον Πούτιν: Εδώ υπάρχει μόνο ένα κράτος τρομοκρατίας και όλοι ξέρουν ποιο είναι

Την αντίδραση του Κιέβου προκάλεσαν οι κατηγορίες του Βλαντίμιρ Πούτιν περί τρομοκρατικής επίθεσης που οργανώθηκε από τις ουκρανικές υπηρεσίες.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχάηλο Ποντόλιακ, ανάρτησε στο Twiiter δήλωσή του, με την οποία απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Ρώσου προέδρου, κάνοντας λόγο για ένα και μόνο κράτος τρομοκρατίας.

«Ο Πούτιν κατηγορεί την Ουκρανία για τρομοκρατία; Ακούγεται πολύ κυνικό, ακόμα και για τη Ρωσία. Σε λιγότερο από 24 ώρες, ρωσικά αεροσκάφη έπληξαν κατοικημένη περιοχή στη Ζαπορίζια με 12 πυραύλους, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 50. Υπάρχει μόνο ένα κράτος τρομοκρατίας εδώ και όλος ο κόσμος το γνωρίζει ποιο είναι», έγραψε στο μήνυμά του ο Ποντόλιακ.

Putin accuses Ukraine of terrorism? Sounds too cynical even for Russia. Less than 24 hours ago ru-planes hit residential area of Zaporizhzhia with 12 missiles, killing 13 people and injuring more than 50. There is only one terrorist state here and the whole world knows who it is.