Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον εμίρη του Κατάρ και τον πρόεδρο των ΗΑΕ

Τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Tamim bin Hamad Al Thani και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεϊχη Mohamed bin Zayed Al Nayhan, είχε το απόγευμα του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και η κατάσταση ασφαλείας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.