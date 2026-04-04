Τα επόμενα βήματα της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν θα δεσμεύσουν σχεδόν ολόκληρο το απόθεμα των stealth πυραύλων κρουζ JASSM-ER, αντλώντας τους από αποθήκες που προορίζονταν για άλλες περιοχές.

Η εντολή για μεταφορά του όπλου, αξίας 1,5 εκατ. δολαρίων, από αποθέματα στον Ειρηνικό δόθηκε στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με το Bloomberg. Πύραυλοι από αμερικανικές εγκαταστάσεις αλλού, συμπεριλαμβανομένων των ηπειρωτικών ΗΠΑ, θα μεταφερθούν σε βάσεις της κεντρικής Διοίκησης ή στο Φέρφορντ του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων, η οποία μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών.

Μετά τις μετακινήσεις αυτές, από ένα απόθεμα περίπου 2.300 πριν από τον πόλεμο, μόνο περίπου 425 θα παραμείνουν παγκοσμίως. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε φορτίο για 17 βομβαρδιστικά B-1B Lancer σε μία αποστολή. Επιπλέον, περίπου 75 πύραυλοι θεωρούνται μη επιχειρησιακοί λόγω ζημιών ή τεχνικών προβλημάτων.

Ο JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Missile – Extended Range) μπορεί να πλήξει στόχους σε απόσταση άνω των 600 μιλίων και έχει σχεδιαστεί για να επιτίθεται από ασφαλή απόσταση, αποφεύγοντας την εχθρική αεράμυνα.

Μαζί με την έκδοση μικρότερου βεληνεκούς του πυραύλου JASSM, που έχει εμβέλεια περίπου 250 μιλίων, περίπου τα δύο τρίτα των αμερικανικών αποθεμάτων έχουν δεσμευτεί για τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με την ίδια πηγή στο Bloomberg.

Τα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης και όπλων μακράς εμβέλειας έχουν τεθεί στο επίκεντρο από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την αεροπορική εκστρατεία τους στις 28 Φεβρουαρίου. Η αναπλήρωση όσων έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί θα απαιτούσε παραγωγή πολλών ετών με τους σημερινούς ρυθμούς.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν μεγάλο αριθμό όπλων μεγάλου βεληνεκούς, όπως οι πύραυλοι JASSM-ER, για επιθέσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο για το στρατιωτικό προσωπικό, αλλά περιορίζοντας τα αποθέματα συστημάτων που προορίζονται για πιο ισχυρούς αντιπάλους, όπως η Κίνα.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν δηλώσει ότι κατέστρεψαν σημαντικό μέρος της ιρανικής αεράμυνας, γεγονός που τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν φθηνότερα όπλα για να χτυπήσουν στόχους εντός της χώρας. Ωστόσο, ένα αμερικανικό μαχητικό F-15E Strike Eagle καταρρίφθηκε την Παρασκευή. Λίγο αργότερα, ένα επιθετικό αεροσκάφος A-10 Thunderbolt II καταρρίφθηκε, επίσης, ενώ δύο ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης δέχθηκαν πυρά από ιρανικές δυνάμεις, σύμφωνα με τους New York Times.

Για τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες του πολέμου χρησιμοποιήθηκαν περισσότεροι από 1.000 πύραυλοι JASSM-ER, σύμφωνα με την ίδια πηγή στο ειδησεογραφικό μέσο. Επιπλέον, αμερικανικά αεροσκάφη εκτόξευσαν άλλους 47 κατά την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Οι ΗΠΑ έχουν διαθέσει κονδύλια για την αγορά περισσότερων από 6.200 πυραύλων JASSM από το 2009, ενώ η παραγωγή της βασικής έκδοσης για αμερικανικά αποθέματα ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 10 χρόνια.

Ο προγραμματισμένος ρυθμός παραγωγής της Lockheed Martin για το 2026 ανέρχεται σε 396 πυραύλους της έκδοσης μεγάλου βεληνεκούς, αν και η παραγωγή μπορεί να φτάσει έως και τους 860 ετησίως αν η γραμμή παραγωγής, η οποία κατασκευάζει επίσης τον αντιπλοϊκό πύραυλο LRASM, στραφεί πλήρως στους JASSM.

Η διάθεση τόσο μεγάλου αριθμού πυραύλων JASSM-ER στον πόλεμο με το Ιράν δεν σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθούν όλοι. Μέχρι στιγμής, έχουν εκτοξευθεί από βομβαρδιστικά B-52 και B-1B Lancer, καθώς και από μαχητικά αεροσκάφη.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ και το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

«Λίθινη Εποχή»

Όπως σημειώνει το Bloomberg, δεν είναι σαφές ποια είναι τα επόμενα βήματα που σχεδιάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), για την αμερικανική εκστρατεία. Καθώς χερσαίες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων Πεζοναυτών και αλεξιπτωτιστών, μετακινούνται στην περιοχή, εντείνεται η φημολογία για πιθανή κατάληψη του νησιού Χαργκ, όπου βρίσκονται οι κύριοι πετρελαϊκοί τερματικοί σταθμοί του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε σε διάγγελμά του το βράδυ της Τετάρτης ότι «μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες θα τους γυρίσουμε στη λίθινη εποχή, εκεί όπου ανήκουν», χωρίς να διευκρινίσει τι σημαίνει αυτό για τους αμάχους, τον στρατό ή την κυβέρνηση του Ιράν.

Την Τρίτη, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, Νταν Κέιν, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να πετούν βομβαρδιστικά B-52 Stratofortress πάνω από το Ιράν, υποδηλώνοντας ότι ο εναέριος χώρος είναι πλέον ασφαλέστερος για επιθέσεις με φθηνότερες και πιο διαθέσιμες κατευθυνόμενες βόμβες JDAM.

Ωστόσο, πέρα από τα δύο αμερικανικά αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν την Παρασκευή, το Ιράν έχει επίσης καταστρέψει περισσότερα από 12 μη επανδρωμένα επιθετικά αεροσκάφη MQ-9 κατά τη διάρκεια του πολέμου.



Πηγή: skai.gr

