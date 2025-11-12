Το Ισραήλ άνοιξε το πέρασμα Ζικίμ στη βόρεια Γάζα για να επιτρέψει την είσοδο φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή την Τετάρτη, σύμφωνα με δήλωση του COGAT, του τμήματος του ισραηλινού στρατού που εποπτεύει τη ροή της βοήθειας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.