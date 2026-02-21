Το Ιράν χαρακτηρίζει τις αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις της ΕΕ ως τρομοκρατικές οργανώσεις

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η χώρα χαρακτήρισε τις αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τρομοκρατικές οργανώσεις.

Το Υπουργείο ανέφερε στις δηλώσεις του ότι η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση στην απόφαση της ΕΕ να συμπεριλάβει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Προηγουμένως, το Ιράν είχε δηλώσει ότι θεωρεί το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως «τρομοκρατικές ομάδες».

Πηγή: skai.gr

