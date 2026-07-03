Το Ιράν τοποθέτησε συμβολικά την κόκκινη σημαία του Ιερού του Ιμάμη Ρεζά πάνω από το φέρετρο του Χαμενεΐ

Μια κόκκινη σημαία από το μεγαλειώδες Ιερό Τέμενος του Ιμάμη Ρεζά στην πόλη Μασάντ του Ιράν τοποθετήθηκε πάνω από το φέρετρο του εκλιπόντος πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς έχουν ξεκινήσει στο Ιράν οι τελετές πένθους και αποχαιρετισμού ενόψει της ταφής του Χαμενεΐ στο ιερό στις 9 Ιουλίου, μετά τον θάνατό του σε αμερικανο-ισραηλινή επιδρομή στην έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο. Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν αναμένεται να παραστεί λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά του.

امشب؛ پرچم مقدس حرم حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام بر روی پیکر مطهر مقتدای آزادگان، رهبر عزیز و شهید ایران pic.twitter.com/fASKTvvHoX — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) July 3, 2026

Η κόκκινη σημαία συμβολίζει τη θυσία του Χουσεΐν ιμπν Άλι, εγγονού του Προφήτη Μωάμεθ, μιας σεβαστής προσωπικότητας στο Σιιτικό Ισλάμ, ο οποίος σκοτώθηκε τον 7ο αιώνα στη Μάχη της Καρμπάλα, εξηγεί ο Ναντέρ Χασεμί (Nader Hashemi), αναπληρωτής καθηγητής Μέσης Ανατολής και Ισλαμικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Georgetown.

«Ο θάνατος και το μαρτύριό του στη μάχη της Καρμπάλα αποτελούν σημαντικό ηθικό σημείο αναφοράς για τους Σιίτες Μουσουλμάνους και έτσι η Ισλαμική Δημοκρατία προσπαθεί να κάνει μια σύγκριση με τον "μαρτυρικό" θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη», ανέφερε ο Χασεμί.

Πηγή: skai.gr

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