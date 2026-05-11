Το Ιράν στηρίζει το τετραμερές ειρηνευτικό σχέδιο του Σι Τζινπίνγκ για τη Μέση Ανατολή

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τη Δευτέρα, ο Ραχμανί Φαζλί ανέφερε ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ανακοίνωσε την ετοιμότητά της να στηρίξει το τετραμερές σχέδιο που πρότεινε ο Κινέζος πρόεδρος, με στόχο τη διαμόρφωση βιώσιμης ασφάλειας και κοινής ανάπτυξης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου», ζήτημα που -όπως σημείωσε- υπογραμμίστηκε και κατά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, κατά τη συνάντησή του στο Πεκίνο με τον διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, σεΐχη Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, παρουσίασε τετραμερές σχέδιο για τη διατήρηση και προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Δυτική Ασία.

Το σχέδιο περιλαμβάνει:

την τήρηση της αρχής της ειρηνικής συνύπαρξης

τον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας

την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο

τον συντονισμό ανάπτυξης και ασφάλειας, υπό το βάρος της εμπειρίας της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν και των συνεπειών της στην περιοχή

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί είχε αναφέρει επίσης μέσω X, μετά τη μονοήμερη επίσκεψή του στην κινεζική πρωτεύουσα, ότι η Τεχεράνη εμπιστεύεται την Κίνα και αναμένει να συνεχίσει να διαδραματίζει θετικό ρόλο στην προώθηση της ειρήνης και στον τερματισμό του πολέμου που, όπως υποστήριξε, «επέβαλαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ» κατά του Ιράν.

