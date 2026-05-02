Το Ιράν εκτέλεσε δύο άτομα για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Το Ιράν εκτέλεσε το Σάββατο δύο άνδρες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων ένας που κατηγορείτο για συλλογή πληροφοριών κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Νατάνζ, στην κεντρική επαρχία του Ισφαχάν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Τα ιρανικά μέσα αναφέρθηκαν σε δηλώσεις της δικαστικής αρχής σύμφωνα με τις οποίες οι Γιαγκούμπ Καρίμπουρ και Νάσερ Μπακαρζάντε εκτελέστηκαν με απαγχονισμό, αφού κρίθηκαν ένοχοι για συνεργασία με το Ισραήλ και την υπηρεσία κατασκοπείας του, τη Μοσάντ.

Ανέφεραν επίσης ότι ο Καρίμπουρ διαβίβασε ευαίσθητες πληροφορίες σε αξιωματικό της Μοσάντ, ενώ ο Μπακαρζάντε κατηγορήθηκε για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με κυβερνητικά και θρησκευτικά πρόσωπα, καθώς και για σημαντικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και η περιοχή του Νατάνζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.