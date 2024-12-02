Με χιλιάδες... πάντα γέμισε το αεροδρόμιο στο Χονγκ Κονγκ σήμερα Δευτέρα. Περίπου 2.500 γλυπτά πάντα παρουσιάστηκαν κατά την έναρξη της έκθεσης με τίτλο "PANDA GO!". Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση της πόλης. Τα γλυπτά πρόκειται να εκτεθούν δημοσίως στη Λεωφόρο των Αστέρων στο Tsim Sha Tsui, μια δημοφιλή εμπορική περιοχή, αυτό το Σαββατοκύριακο ενώ μέσα στο μήνα αναμένεται να εκτεθούν σε τρία ακόμα σημεία.

Ο ενθουσιασμός για τις αρκούδες έχει αυξηθεί στη χώρα από τότε που γεννήθηκαν δύο μικρά πάντα σε ένα τοπικό θεματικό πάρκο.

Ένα καθορισμένο σημείο όπου θα εκτεθούν είναι το Ocean Park, όπου ζουν τα δίδυμα μωρά, οι γονείς τους και δύο άλλα πάντα που δωρίστηκαν από το Πεκίνο φέτος.

Το Χονκ Κονγκ στοχεύει να τονώσει την οικονομία του με αυτόν τον τρόπο, καθώς ο κινεζικός οικονομικός κόμβος εργάζεται για να ανακτήσει τη θέση του ως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ασίας.

Τα πάντα θεωρούνται η ανεπίσημη εθνική μασκότ της Κίνας. Το πρόγραμμα δανεισμού πάντα από ζωολογικούς κήπους άλλων χωρών θεωρείται εδώ και καιρό ως ένα διπλωματικό εργαλείο που χρησιμοποιεί το Πεκίνο.

Οι εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας του Χονγκ Κονγκ είναι αισιόδοξοι για τον πιθανό αντίκτυπο της στέγασης των έξι πάντα, ελπίζοντας να αυξήσουν τον αριθμό των επισκεπτών, παρόλο που η φροντίδα των πάντα σε αιχμαλωσία είναι δαπανηρή. Οι αξιωματούχοι έχουν ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τη δημοτικότητα των αρκούδων και να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες σε αυτό που ορισμένοι νομοθέτες έχουν ονομάσει «οικονομία των πάντα».

Ο διοργανωτής των εκθέσεων κάλεσε επίσης μερικούς διάσημους, συμπεριλαμβανομένου του μουσικού Pharrell Williams, να δημιουργήσουν νέα πρωτότυπα σχέδια με πάντα όπου τα περισσότερα από αυτά θα δημοπρατηθούν διαδικτυακά για φιλανθρωπικό σκοπό και τα έσοδα θα διατεθούν στο Ocean Park.

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση το νέο ζευγάρι των πάντα που έφτασαν ως δώρο στο Πεκίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο, An An και Ke Ke, εμφανίστηκαν να χαλαρώνουν στο νέο τους σπίτι στο Ocean Park. Ο An απολάμβανε να τρώει μπαμπού μπροστά στις κάμερες και η Ke Ke σκαρφάλωσε σε μια εγκατάσταση. Το κοινό θα μπορέσει να τα συναντήσει την ερχόμενη Κυριακή.

Τα δίδυμα τα οποία γεννήθηκαν τον περασμένο Αύγουστο έκανε τη μητέρα τους Ying Ying τη μεγαλύτερη σε ηλικία μαμά πάντα στον κόσμο.

Η Γινγκ Γινγκ και ο πατέρας των μωρών πάντα, Λε Λε, είναι το δεύτερο ζευγάρι πάντα που δώρισε το Πεκίνο στο Χονγκ Κονγκ από τότε που η πρώην βρετανική αποικία επέστρεψε στην κυριαρχία της Κίνας το 1997.

