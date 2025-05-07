Η Ινδία ενημέρωσε τις ΗΠΑ για τα πλήγματά της στο Πακιστάν

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της Ινδίας Ατζίτ Ντόβαλ ενημέρωσε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο λίγη ώρα μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε το Νέο Δελχί στο έδαφος του Πακιστάν, ανακοίνωσε η ινδική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

«Οι ενέργειες της Ινδίας ήταν στοχευμένες και ακριβείς», διαβεβαίωσε η πρεσβεία στο δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα προσθέτοντας πως ο κ. Ρούμπιο, ο οποίος εκτελεί επίσης το τρέχον διάστημα χρέη υπηρεσιακού συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ενημερώθηκε για τα «μέτρα που ελήφθησαν».

Αξιωματούχοι της ινδικής κυβέρνησης ενημέρωσαν τους ομολόγους τους σε αρκετές ακόμα χώρες για τις ενέργειές τους στο Πακιστάν.

