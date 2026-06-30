Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης σε πτήση της βουλγαρικής αεροπορικής εταιρείας Electra από τη Βαρσοβία προς το Τελ Αβίβ, όταν ο πιλότος ενεργοποίησε κατά λάθος το σήμα αεροπειρατείας από το πιλοτήριο.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος ενημέρωσε ότι επρόκειτο για λάθος και ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στην πτήση. Ωστόσο, οι ισραηλινές αρχές ενεργοποίησαν προληπτικά τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος, ενώ αποφασίστηκε να μην συνεχίσει την πορεία του προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Ο πιλότος, ο οποίος μετέφερε 180 επιβάτες, ζήτησε άδεια να προσγειωθεί στην Κύπρο, όμως το αίτημά του δεν έγινε δεκτό επειδή το αεροδρόμιο ήταν πλήρες. Ως αποτέλεσμα, το αεροσκάφος κατευθύνεται προς τη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου αναμένεται να πραγματοποιήσει προσγείωση.

Πηγές του ισραηλινού συστήματος ασφαλείας διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη περιστατικού ασφαλείας ή αεροπειρατείας και ότι ο συναγερμός προκλήθηκε αποκλειστικά από την κατά λάθος ενεργοποίηση του σχετικού σήματος από τον πιλότο.



Πηγή: skai.gr

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