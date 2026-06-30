Το Ιράν επανέλαβε ότι είναι αποφασισμένο να διατηρήσει τα δικαιώματά του στη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ, υποστηρίζοντας πως οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση θα περιέπλεκε την κατάσταση. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη αναμένεται στην Ντόχα νέος γύρος επαφών με το Κατάρ για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να διατηρήσει το δικαίωμά της στη διαχείριση των Στενού του Ορμούζ, ενώ τόνισε πως «δεν υπάρχει ανάγκη για εξωτερική παρέμβαση, καθώς αυτή θα περιέπλεκε μόνο τα ζητήματα».

Ο Μπαγκαΐ ανέφερε ακόμη ότι οι συνομιλίες με το Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή, για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη στη Ντόχα.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον, υπογράμμισε ότι ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών είναι πολιτικός και όχι στρατιωτικός.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά του γενικού διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, καλώντας τον να «σταματήσει να εκδίδει πολιτικές δηλώσεις και να επικεντρωθεί στην επαγγελματική του αποστολή ως επικεφαλής του πυρηνικού οργανισμού του ΟΗΕ».

Τέλος, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει λάβει καμία λεπτομέρεια σχετικά με την προτεινόμενη δημιουργία φόρουμ διαλόγου με τις αραβικές χώρες του Κόλπου στο Ριάντ, ενώ κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι «πολιτικοποίησαν σε μεγάλο βαθμό» το Παγκόσμιο Κύπελλο και ενήργησαν αντίθετα με τις αρχές που διέπουν μια διοργανώτρια χώρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.