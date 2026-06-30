ΕΕ-Toυρκία: Αν. Μεσόγειος και Κυπριακό στην ατζέντα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει στην Άγκυρα τρεις κορυφαίους αξιωματούχους - την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας, την επίτροπο Διεύρυνσης Μάρτα Κος και τον επίτροπο Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ - με στόχο την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας σε θέματα άμυνας, ασφάλειας, μετανάστευσης, εμπορίου και περιφερειακής σταθερότητας.

Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας παραμένει «παγωμένη» σύμφωνα με τη θέση της ΕΕ, ενώ δίδεται έμφαση στον διάλογο για τις εκκρεμότητες που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η επίσκεψη συμπίπτει με τον οικονομικό διάλογο ΕΕ-Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη και προηγείται της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με προγραμματισμένες συναντήσεις με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν και πιθανή συνάντηση με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Ασκήσεις ισορροπίας από Ευρωπαίους αξιωματούχους στην Άγκυρα με βασικούς άξονες την άμυνα και την ασφάλεια. Στον «πάγο» η ενταξιακή πορεία, έμφαση στον διάλογο για το Κυπριακό.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Με στόχο να ανοίξει μια νέα φάση στον πολιτικό διάλογο με την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει σήμερα στην Άγκυρα την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας, την επίτροπο Διεύρυνσης Μάρτα Κος και τον επίτροπο Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ. Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία με την Άγκυρα σε ζητήματα ασφάλειας, άμυνας, μετανάστευσης, εμπορίου και περιφερειακής σταθερότητας, χωρίς να μεταβάλλουν τη θέση τους ως προς την «παγωμένη» ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, αλλά και τις εκκρεμότητες που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο.

Πηγή: Deutsche Welle

Η κοινή επίσκεψη των τριών Ευρωπαίων αξιωματούχων εντάσσεται σε μια ευρύτερη αλληλουχία επαφών υψηλού επιπέδου, καθώς συμπίπτει με τον οικονομικό διάλογο ΕΕ-Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη και προηγείται της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, η αντιπροσωπεία θα έχει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ενώ δεν αποκλείεται συνάντηση και με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.«Θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί»Η ΕΕ επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με την Τουρκία υπό το βάρος των εξελίξεων στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και στον Νότιο Καύκασο. Παρότι η ενταξιακή διαδικασία παραμένει «παγωμένη», η Άγκυρα αντιμετωπίζεται πλέον από τις Βρυξέλλες ως «στρατηγικός εταίρος» σε σειρά κρίσιμων τομέων, από τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την περιφερειακή ασφάλεια έως την ενεργειακή και μεταφορική διασυνδεσιμότητα και την ανάπτυξη του «Μεσαίου Διαδρόμου», της εμπορικής διαδρομής, που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία παρακάμπτοντας τη Ρωσία.Το στίγμα της προσέγγισης έδωσε η ίδια η Κάγια Κάλλας σε συνέντευξή της στο πρακτορείο Anadolu. «Θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί» σημείωσε. Η Κάλλας αναγνώρισε ότι η Τουρκία, διαθέτοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στο ΝΑΤΟ και ισχυρή αμυντική βιομηχανία, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.Κυπριακό: Η ΕΕ στηρίζει την επανεκκίνηση του διαλόγουΣτην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, με την Κάλλας να επαναλαμβάνει τη στήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των συνομιλιών, τονίζοντας ότι συνολική διευθέτηση του Κυπριακού θα μπορούσε να διευκολύνει σημαντικά και την περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωτουρκικών σχέσεων.Για τις Βρυξέλλες, πάντως, η πρόθεση αναβάθμισης του πολιτικού διαλόγου με την Άγκυρα γίνεται στο πλαίσιο της συνήθους άσκησης ισορροπιών, καθώς δεν παραβλέπονται οι διώξεις ηγετών της αντιπολίτευσης –όπως αυτές καταγράφονται στην έκθεση προόδου της χώρας–, ούτε αφήνονται αναπάντητες κινήσεις εναντίον κρατών-μελών. Σαφές ήταν το μήνυμα του επιτρόπου για το Κλίμα Βόπκε Χούκστρα, που χαρακτήρισε «απαράδεκτο» εκ μέρους της Άγκυρας τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα, που θα φιλοξενήσει η Τουρκία.

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