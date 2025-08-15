Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ ανεστάλησαν για λίγο την Παρασκευή το πρωί, μετά τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών της easyJet, τα οποία βρήκαν φτερό με φτερό καθώς κινούνταν προς τον διάδρομο απογείωσης, σύμφωνα με τον Guardian.

Τα αεροσκάφη, τα οποία εκτελούσαν πτήσεις προς Παρίσι και Γιβραλτάρ, ήρθαν σε επαφή περίπου στις 6.30 π.μ., αλλά κατάφεραν να επιστρέψουν σε θέση στάθμευσης, όπου αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Μάντσεστερ δήλωσε: «Αναστείλαμε προσωρινά τις πτήσεις, ενώ αξιολογούσαμε αν τα αεροσκάφη μπορούσαν να επιστρέψουν στη θέση στάθμευσης, κάτι που κατάφεραν, οπότε οι πτήσεις ξανάρχισαν μετά από λίγα λεπτά».

Η EasyJet ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε άμεση έρευνα για να διαπιστωθεί τι συνέβη.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ακόμη: «Η EasyJet μπορεί να επιβεβαιώσει ότι οι άκρες των φτερών δύο αεροσκαφών ήρθαν σε επαφή κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης προς τον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ σήμερα. Τα αεροσκάφη επέστρεψαν στον σταθμό για να αποβιβάσουν τους επιβάτες, στους οποίους δόθηκαν κουπόνια για αναψυκτικά, ενώ ετοιμάζονται αεροσκάφη αντικατάστασης για την εκτέλεση των πτήσεων».

«Ζητούμε συγγνώμη από τους επιβάτες για την καθυστέρηση των πτήσεών τους. Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας», πρόσθεσε.

Οι πτήσεις που επηρεάστηκαν ήταν η EZY2267 από το Μάντσεστερ προς το Γιβραλτάρ και η EZY2117 από το Μάντσεστερ προς το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ του Παρισιού.

