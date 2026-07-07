Θανατική ποινή σε πρώην αξιωματούχο στην Κίνα για δωροδοκίες ύψους 325 εκατ. δολαρίων

Δικαστήριο στην ανατολική Κίνα καταδίκασε σε θάνατο τον πρώην δημοτικό αξιωματούχο Γιανγκ Γιουλίν, κρίνοντάς τον ένοχο για δωροδοκίες συνολικού ύψους άνω των 2,2 δισ. γιουάν (περίπου 325 εκατ. δολάρια), σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διαφθοράς των τελευταίων ετών στη χώρα.

Ο 69χρονος υπηρέτησε σε διάφορες διοικητικές θέσεις στην πόλη Ναντζίνγκ από το 1993 έως το 2023. Εκτός από τη δωροληψία, καταδικάστηκε επίσης για υπεξαίρεση, κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Γιανγκ εκμεταλλεύτηκε τις θέσεις που κατείχε για να διευκολύνει επιχειρηματίες και εταιρείες να εξασφαλίσουν συμβάσεις δημοσίων έργων, μεταβιβάσεις γης και χρηματοδοτήσεις, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα.

Η υπόθεσή του εντάσσεται στη μεγάλη εκστρατεία κατά της διαφθοράς που έχει εξαπολύσει ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε διώξεις υψηλόβαθμων στελεχών του στρατού, του τραπεζικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης.

Το δικαστήριο της πόλης Τσανγκτζόου έκρινε ότι τα αδικήματα του Γιανγκ ήταν «εξαιρετικά σοβαρά» και προκάλεσαν «ιδιαίτερα μεγάλες ζημιές στα συμφέροντα του κράτους και του λαού».

Yang Youlin, former executive deputy director of the Nanjing Economic and Technological Development Zone, was sentenced to death on Monday for taking bribes worth over 2.21 billion yuan (US$310 million). A court in Changzhou, Jiangsu Province, also convicted him of embezzlement,… pic.twitter.com/zkITESmXyP — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 6, 2026

Από την ανάληψη της εξουσίας το 2012, ο Σι Τζινπίνγκ έχει θέσει τη μάχη κατά της διαφθοράς στο επίκεντρο της πολιτικής του. Ωστόσο, επικριτές του υποστηρίζουν ότι οι εκστρατείες αυτές χρησιμοποιούνται και ως μέσο απομάκρυνσης πολιτικών αντιπάλων.

Παρότι η θανατική ποινή για οικονομικά εγκλήματα δεν επιβάλλεται συχνά στην Κίνα, εξακολουθεί να προβλέπεται σε ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις, κυρίως όταν τα ποσά των παράνομων συναλλαγών υπερβαίνουν το 1 δισ. γιουάν.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του πρώην επικεφαλής της κρατικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Lai Xiaomin, ο οποίος εκτελέστηκε το 2021 για δωροδοκίες ύψους 1,8 δισ. γιουάν, καθώς και του πρώην αξιωματούχου της Εσωτερικής Μογγολίας Li Jianping, που εκτελέστηκε το 2024 αφού κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση και δωροδοκίες συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. γιουάν.

Σε πολλές άλλες υποθέσεις, τα κινεζικά δικαστήρια επιβάλλουν ισόβια κάθειρξη ή θανατική ποινή με αναστολή, η οποία συνήθως μετατρέπεται σε ισόβια μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ποινές μειώνονται όταν οι καταδικασθέντες συνεργάζονται με τις αρχές και συμβάλλουν στην αποκάλυψη άλλων υποθέσεων διαφθοράς.

Παρότι ο Γιανγκ συνεργάστηκε με τις αρχές και ομολόγησε τις πράξεις του, το δικαστήριο έκρινε ότι η βαρύτητα των εγκλημάτων του δεν δικαιολογούσε επιεικέστερη μεταχείριση. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, στην τελευταία του δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου δήλωσε ένοχος και εξέφρασε μεταμέλεια.



Πηγή: skai.gr

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