Θα έπρεπε να είχε μελετηθεί το DNA του Χίτλερ ή να είχε αφεθεί στην ησυχία του;

Η ανάλυση DNA του αίματος του Αδόλφου Χίτλερ αποκάλυψε μερικά εκπληκτικά ευρήματα σχετικά με την καταγωγή του δικτάτορα και τις πιθανές συνθήκες υγείας του, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το BBC.

Μέσα από επίπονες επιστημονικές δοκιμές, μια ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων κατάφερε να διαψεύσει τη φήμη ότι ο Χίτλερ είχε εβραϊκή καταγωγή (δεν είχε) και να διαπιστώσει ότι είχε μια γενετική διαταραχή που επηρεάζει την ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων - όλα αυτά από ένα παλιό, λερωμένο με αίμα κομμάτι υφάσματος.



Ενώ οι τίτλοι των άρθρων επικεντρώθηκαν ως επί το πλείστον στο αν ο ναζιστής δικτάτορας είχε μικρό μόριο και μόνο έναν όρχι, πιο σοβαρά είναι τα ευρήματα ότι το DNA του έδειξε «πολύ υψηλές» τιμές - στο κορυφαίο 1% - για προδιάθεση σε αυτισμό, σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή. Αυτό σημαίνει ότι είχε αυτές τις νευρολογικές παθήσεις; Καθόλου, λένε οι ειδικοί - δεν είναι διάγνωση. Ωστόσο, έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με τον στιγματισμό και το πόσο ηθική ήταν η έρευνα, θέτοντας το ερώτημα: θα έπρεπε να είχε γίνει;

«Αγωνίστηκα πολύ», λέει η καθηγήτρια Turi King στα πρώτα λεπτά του ντοκιμαντέρ του Channel 4 για την έρευνα, με τίτλο «Το DNA του Χίτλερ: Το σχέδιο ενός δικτάτορα».

Η ειδική στη γενετική είπε στο BBC ότι όταν της ζητήθηκε για πρώτη φορά να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πριν από αρκετά χρόνια, ήταν πολύ συνειδητοποιημένη για τις πιθανές επιπτώσεις της μελέτης του DNA ενός ατόμου όπως ο Αδόλφος Χίτλερ: «Δεν με ενδιαφέρει να προκαλώ σάλο».

Ωστόσο, όπως λέει, ήταν πιθανό να το κάνει κάποιος κάποια στιγμή και, τουλάχιστον υπό την επίβλεψή της, μπορούσε να διασφαλίσει ότι η έρευνα θα γινόταν με ακαδημαϊκή αυστηρότητα και με όλες τις «προφυλάξεις και τα μέτρα ασφαλείας». Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την ίδια καθηγήτρια που ηγήθηκε της γενετικής έρευνας για την ταυτοποίηση του σκελετού του Ριχάρδου Γ΄, ο οποίος ανακαλύφθηκε θαμμένος κάτω από ένα πάρκινγκ στο Λέστερ το 2012.

Το ματωμένο κομμάτι υφάσματος - που σήμερα είναι 80 ετών - το πήραν οι ειδικοί από τον καναπέ στο υπόγειο καταφύγιο του Χίτλερ, όπου αυτοκτόνησε όταν οι συμμαχικές δυνάμεις εισέβαλαν στο Βερολίνο στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Κατά την επιθεώρηση του καταφυγίου, ο συνταγματάρχης Roswell P Rosengren του αμερικανικού στρατού είδε την ευκαιρία να αποκτήσει ένα μοναδικό τρόπαιο πολέμου και έβαλε το ύφασμα στην τσέπη του. Σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο Ιστορίας του Gettysburg, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι επιστήμονες είναι σίγουροι ότι πρόκειται πραγματικά για το αίμα του Χίτλερ, καθώς κατάφεραν να ταιριάξουν απόλυτα το Y χρωμόσωμα με ένα δείγμα DNA από έναν άνδρα συγγενή του που είχε συλλεχθεί μια δεκαετία νωρίτερα.

Είναι η πρώτη φορά που ταυτοποιείται το DNA του Χίτλερ. Αυτό που είναι σίγουρο, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ότι ο Χίτλερ δεν είχε εβραϊκή καταγωγή, μια φήμη που κυκλοφορούσε από τη δεκαετία του 1920.

Μια άλλη σημαντική ανακάλυψη είναι ότι έπασχε από το σύνδρομο Kallmann, μια γενετική διαταραχή που, μεταξύ άλλων, μπορεί να επηρεάσει την εφηβεία και την ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων. Συγκεκριμένα, μπορεί να οδηγήσει σε μικροφαλλία και κρυψορχία.

Το σύνδρομο Kallmann μπορεί επίσης να επηρεάσει τη λίμπιντο, κάτι που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, σύμφωνα με τον ιστορικό και λέκτορα του Πανεπιστημίου του Πότσνταμ, Δρ. Alex Kay, ο οποίος εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ. «Μας λέει πολλά για την ιδιωτική του ζωή - ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, ότι δεν είχε ιδιωτική ζωή», εξηγεί.

Οι ιστορικοί συζητούν εδώ και καιρό για τον λόγο που ο Χίτλερ ήταν τόσο αφοσιωμένος στην πολιτική, «αποκλείοντας σχεδόν εντελώς κάθε είδους ιδιωτική ζωή», και αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξήγηση του φαινομένου. Αυτού του είδους τα ευρήματα, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι που τα καθιστούν τόσο συναρπαστικά όσο και χρήσιμα. Όπως το θέτει ο καθηγητής King: «ο γάμος της ιστορίας και της γενετικής».

Σε όλο το ντοκιμαντέρ, οι ειδικοί επιμένουν να επαναλαμβάνουν ότι η ανάλυση DNA δεν αποτελεί διάγνωση, αλλά ένδειξη προδιάθεσης - δεν σημαίνει ότι ο Χίτλερ είχε κάποια από αυτές τις παθήσεις. Ωστόσο, ορισμένοι γενετιστές έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι τα ευρήματα είναι υπερβολικά απλουστευμένα.

Η Denise Syndercombe Court, καθηγήτρια εγκληματολογικής γενετικής στο Kings College του Λονδίνου, θεωρεί ότι «έχουν υπερβεί τα όρια στις υποθέσεις τους». «Όσον αφορά στον χαρακτήρα ή στη συμπεριφορά, θα έλεγα ότι είναι αρκετά άχρηστο», δήλωσε στο BBC η καθηγήτρια Court, η οποία εξέτασε το ίδιο δείγμα αίματος το 2018.

Με απλά λόγια, όπως το έθεσε η συνάδελφος γενετίστρια Dr. Sundhya Raman: «Το γεγονός ότι έχετε κάτι κωδικοποιημένο στο DNA σας, δεν σημαίνει ότι θα το εκφράσετε».

Αυτό αντικατοπτρίζεται στο ντοκιμαντέρ του καθηγητή Simon Baron-Cohen, διευθυντή του Κέντρου Έρευνας για τον Αυτισμό στο Πανεπιστήμιο του Cambridge: «Η μετάβαση από τη βιολογία στη συμπεριφορά είναι ένα μεγάλο άλμα», λέει. «Κοιτάζοντας γενετικά αποτελέσματα όπως αυτά, υπάρχει κίνδυνος στιγματισμού. Οι άνθρωποι μπορεί να σκεφτούν: ''Η διάγνωσή μου συνδέεται με κάποιον που έκανε τόσο φρικτά πράγματα;''».

Η Εθνική Εταιρεία Αυτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου αντέδρασε αμέσως, χαρακτηρίζοντας τα ευρήματα «φτηνό τέχνασμα». «Ακόμα χειρότερο από την κακής ποιότητας επιστήμη, μας σοκάρει η σκληρή αδιαφορία του ντοκιμαντέρ για τα συναισθήματα των ατόμων με αυτισμό», δήλωσε ο Tim Nicholls, βοηθός διευθυντής έρευνας. «Τα άτομα με αυτισμό αξίζουν κάτι καλύτερο από αυτό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.