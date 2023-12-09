Σύμβουλος ασφαλείας Ισραήλ: Έχουν σκοτωθεί πάνω απο 7.000 ένοπλοι Παλαιστίνιοι

Περισσότεροι από 7.000 Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα το βράδυ ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ.

«Πρόκειται για μια ελάχιστη εκτίμηση», δήλωσε ο Τζάτσι Χανέγκμπι σε συνέντευξή του στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.

«Ο αριθμός θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος, γιατί δεν γνωρίζουμε τα πάντα κάτω από μέρη που κατέρρευσαν, σε σήραγγες και αλλού. Αλλά αυτή είναι η συντηρητική εκτίμηση», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.