Παρασκευή και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη η ημέρα

Παρασκευή και 13 είναι σήμερα και για πολλούς είναι μια «γκαντέμικη» ημέρα. Πώς όμως ξεκίνησε αυτή η δεισιδαιμονία;

Αρχικά αυτός ο φόβος και το άγχος για την ημέρα αυτή θεωρείται πως ενισχύθηκε από τη σειρά ταινιών «Friday the 13th», ενώ σύμφωνα με το National Geographic Kids, η ρίζα του γιατί είναι μια κακή ημέρα, πιθανότατα προέρχεται από τη χριστιανική θρησκεία.

Στη Βίβλο, ο Ιούδας - που πρόδωσε τον Ιησού - ήταν ο 13ος καλεσμένος στον Μυστικό Δείπνο. Επίσης, στη Βίβλο, πολλά ατυχή πράγματα συνέβησαν τις Παρασκευές.

Η Παρασκευή και 13 συνδυάζει δύο ταμπού που προέρχονται από τη Βίβλο. Στο Μυστικό Δείπνο, που κατά την Βίβλο, έγινε ημέρα Πέμπτη, 13 άτομα κάθονταν στο τραπέζι. Ο Ιησούς Χριστός συνελήφθη εκείνο το βράδυ και σταυρώθηκε την επόμενη μέρα, Παρασκευή.

Άλλα, κακά γεγονότα που συνέβησαν Παρασκευή και 13 είναι και τα εξής:

Παρασκευή και 13 (13 Οκτωβρίου 1307) συντελέστηκε η εξολόθρευση του Τάγματος των Ναϊτών από τον στρατό του βασιλιά Φιλίππου της Γαλλίας.

Ήταν Παρασκευή όταν η Εύα έδωσε στον Αδάμ τον απαγορευμένο καρπό, με αποτέλεσμα να εκδιωχθούν και οι δύο από τον Παράδεισο.

Παρασκευή έγινε η μεγάλη πλημμύρα της Βίβλου.

Στην Ελλάδα γρουσούζικη θεωρείται και η Τρίτη και 13.

Το 13 είναι ο κατεξοχήν κακότυχος αριθμός, που σπάει την αρμονία του 12 (12 Θεοί του Ολύμπου, 12 άθλοι του Ηρακλή, 12 φυλές του Ισραήλ, 12 μαθητές του Χριστού, 12 Ιμάμηδες κλπ). Με την προσθήκη του αριθμού 1 σχηματίζεται η αρχή ενός νέου κύκλου. Το άγνωστο, που αντιπροσωπεύει ο αριθμός 13, προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους κι έτσι άρχισαν να το συνδέουν με ατυχή γεγονότα.

Πηγή: skai.gr

