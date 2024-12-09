Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασε σήμερα συγκρατημένη αισιοδοξία μετά τις εξελίξεις στη Συρία, καλώντας για μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας και μια συμπεριληπτική πολιτική διαδικασία, στην οποία οι Σύροι θα έχουν τον πρώτο λόγο.

"Αυτή είναι μια στιγμή χαράς αλλά και αβεβαιότητας για τον λαό της Συρίας και της περιοχής. Ελπίζουμε σε μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας και μια συμπεριληπτική πολιτική διαδικασία στην οποία οι Σύροι θα έχουν τον πρώτο λόγο", ανέφερε ο Ρούτε σε ανακοίνωσή του.

Ο γ.γ. της Συμμαχίας τόνισε επίσης την ανάγκη οι ηγέτες των Σύρων ανταρτών να τηρήσουν το κράτος δικαίου, να προστατεύσουν τους αμάχους και να σεβαστούν τις θρησκευτικές μειονότητες κατά τη διάρκεια της μετάβασης.

Παράλληλα, επέκρινε τη Ρωσία και το Ιράν, τους βασικούς υποστηρικτές του καταρρεύσαντος καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, για τους ρόλους τους στον πόλεμο και είπε ότι η Ρωσία και το Ιράν εγκατέλειψαν τον Άσαντ όταν δεν εξυπηρετούσε πλέον τα συμφέροντά τους.

Ο Ρούτε πρόσθεσε ότι η Μόσχα και η Τεχεράνη μοιράζονται ευθύνες για εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά του συριακού λαού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

