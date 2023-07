Συρία: Δασικές πυρκαγιές στο κεντρικό τμήμα της χώρας όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 40 βαθμούς κελσίου

Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν πολυμέτωπη μάχη για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών που μαίνονται στην κεντρική και ανατολική Συρία, την ώρα που ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην επαρχία Χάμα, προτού πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του περιφερειακού κέντρου δασοπροστασίας Άμζαντ Χάμαντ στο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Temperatures in north-west #Syria have risen to over 40°C & people are coping with the dangers of extreme heat.



Around 40 fires were reported this weekend, damaging homes of people as local responders tried to salvage the situation.



