Έκρηξη σημειώθηκε στις 4:25 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην είσοδο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Νοτίου Τομέα Αθηνών, στον Άλιμο.

Η αστυνομία εντόπισε έξι γκαζάκια και υπολείμματα από εύφλεκτο υγρό.

Αποτέλεσμα της έκρηξης ήταν να προκληθούν ζημιές στην πόρτα του κτιρίου.

Τα υπολείμματα που βρέθηκαν από τον εκρηκτικό μηχανισμό έχουν σταλεί στο εγκληματολογικό εργαστήριο για διερεύνηση.

Την προανάκριση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.



