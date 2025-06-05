Βρέθηκε το όπλο του Τούρκου που πυροβόλησε εναντίον των πρακτόρων της ΕΥΠ

Εντοπίστηκε το όπλο του 49χρονου Τούρκου που πυροβόλησε σε βάρος των πρακτόρων της ΕΥΠ έξω από βενζινάδικο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο εντοπίστηκε κοντά στο σημείο, όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι μαφιόζοι, στο πλαίσιο αστυνομικών επιχειρήσεων που διεξάγονται από το πρωί σε Κομοτηνή, Έβρο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Καβάλα και Ξάνθη.

Το όχημα των Τούρκων είχε βρεθεί στην περιοχή Γερακαρού της Θεσσαλονίκης.

Κατά πληροφορίες σε κάποια από τα σπίτια βρέθηκαν ναρκωτικά και φυσίγγια.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός Τούρκου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, μετά την απολογία του στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 49χρονος Τούρκος κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ο κατηγορούμενος -οδηγός του τζιπ που άνοιξε πυρ- διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συναυτουργία, όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Απολογούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι ενήργησε υπό το βάρος φόβου και πανικού, θεωρώντας ότι απειλείται - όπως είπε - από ανθρώπους που συνδέονται με τις μυστικές υπηρεσίες της πατρίδας του.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα ενεργούσε έτσι εάν γνώριζα ότι ήταν άνθρωποι της ΕΥΠ» είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητώντας συγγνώμη για την πράξη του.

Πρόσθεσε δε, ότι πυροβόλησε χαμηλά προς τη θέση του συνοδηγού όπου δεν καθόταν κανένας. Όπως φέρεται να απολογήθηκε, ζει από το 2018 στην Ελλάδα έχοντας λάβει άσυλο λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα που του «έδειξαν» το δρόμο για τις φυλακές.

Ο 49χρονος είχε συλληφθεί τα ξημερώματα τού περασμένου Σαββάτου στο χωριό Κάτω Βυρσίνη, στην ορεινή Ροδόπη, ενώ φέρεται να σχεδίαζε να διαφύγει στη Βουλγαρία.

Παράλληλα, συνελήφθησαν στην πόλη Σβίλενγκραντ της Βουλγαρίας, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, οι δύο συμπατριώτες του που καταζητούνταν για το ίδιο επεισόδιο.

Πρόκειται για 23χρονο και 43χρονο που αντιμετωπίζουν κι αυτοί κακουργηματικές πράξεις, ενώ ξεκίνησαν οι διαδικασίες προκειμένου να εκδοθούν στην Ελλάδα.

