Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον με φόντο τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον, όπου θα συζητήσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ανακοίνωσε το γραφείο του Νετανιάχου το Σάββατο σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Νετανιάχου «πιστεύει ότι οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τον περιορισμό των βαλλιστικών πυραύλων και τη διακοπή της υποστήριξης προς τον άξονα του Ιράν», ανέφερε σε δήλωση το γραφείο του πρωθυπουργού.

Πηγή: skai.gr

