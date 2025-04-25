Ουκρανία: Κατέσχεσε φορτηγό πλοίο - Αναφέρει ότι εξήγαγε κλεμμένα σιτηρά

Η Ουκρανία κατέσχεσε ένα ξένο πλοίο στα χωρικά της ύδατα, το οποίο ισχυρίζεται ότι εμπλέκεται στο παράνομο εμπόριο κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών. Την ανακοίνωση έκανε την Παρασκευή η κρατική υπηρεσία ασφαλείας SBU.

Το Κίεβο κατηγόρησε τη Ρωσία ότι εμπορεύεται κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, ισχυρισμούς που η Ρωσία αρνείται. Οι κατασχέσεις πλοίων, ωστόσο, είναι σπάνιες.

«Η έρευνα διαπίστωσε ότι το κατασχεθέν πλοίο ήταν μέρος του ''σκιώδους'' στόλου της Ρωσίας, τον οποίο το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί για να πουλάει λεηλατημένα ουκρανικά σιτηρά σε τρίτες χώρες», ανέφερε η SBU στην υπηρεσία μηνυμάτων Telegram.

Ανέφερε ότι στα τέλη του 2024, το ίδιο πλοίο είχε εξάγει από το λιμάνι της Σεβαστούπολης στην Κριμαία 5.000 μετρικούς τόνους σιταριού που είχαν κλαπεί από την κατεχόμενη νότια ουκρανική επικράτεια.

Η SBU δήλωσε ότι το φορτηγό πλοίο είχε πραγματοποιήσει παράνομη επιχείρηση υπό τη σημαία μιας ασιατικής χώρας για την εξαγωγή των σιτηρών. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

