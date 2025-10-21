Λογαριασμός
Συνάντηση Νετανιάχου με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου για τη Γάζα

Πέραν του σχεδίου Τραμπ για τον παλαιστινιακό θύλακο, συζήτησαν για τις σχέσεις Ισραήλ-Αιγύπτου και πρόσθετα περιφερειακά ζητήματα

Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου και η ομάδα του συναντήθηκαν σήμερα με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου, Χασάν Ρασάντ.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ήταν η προώθηση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, οι σχέσεις Ισραήλ-Αιγύπτου και η ενίσχυση της ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και πρόσθετα περιφερειακά ζητήματα.

