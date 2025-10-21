Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου και η ομάδα του συναντήθηκαν σήμερα με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου, Χασάν Ρασάντ.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ήταν η προώθηση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, οι σχέσεις Ισραήλ-Αιγύπτου και η ενίσχυση της ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και πρόσθετα περιφερειακά ζητήματα.

Prime Minister Netanyahu and his professional team met with the head of Egyptian intelligence.



Among the topics discussed were advancing US President Trump's framework, Israel-Egypt relations and strengthening the peace between the two countries, and additional regional issues. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 21, 2025

