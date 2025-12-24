Συνάντηση Μακρόν με Ρούτε για την Ουκρανία και τη «Συμμαχία των Προθύμων»

Συνάντηση με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είχε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια της οποίας στο επίκεντρο βρέθηκαν η κατάσταση στην Ουκρανία και η «Συμμαχία των Προθύμων».

«Συναντήθηκα με τον Μαρκ Ρούτε για να κάνουμε αποτίμηση της κατάστασης στην Ουκρανία και της δουλειάς που έχει γίνει στο πλαίσιο της Συμμαχία των Προθύμων», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ.

Όπως σημειώνει ο Μακρόν, «από Ιανουάριο, στο Παρίσι, θα συνεχίσουμε το έργο που ξεκίνησε στο πλαίσιο αυτό, ώστε να παράσχουμε στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», κάτι που όπως τονίζει αποτελεί «προϋπόθεση για μια στιβαρή και διαρκή ειρήνη».

«Παρότι η Ρωσία συνεχίζει την επιθετικότητά της, η Ουκρανία εξακολουθεί να μάχεται και να αντιστέκεται. Μπορεί να βασίζεται σε εμάς σήμερα όπως και αύριο», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Je me suis entretenu avec Mark Rutte afin de faire le point sur la situation en Ukraine et sur les travaux engagés dans le cadre de la Coalition des volontaires.



Dès janvier à Paris, nous continuerons le travail engagé dans ce cadre pour doter l’Ukraine de garanties de sécurité… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 24, 2025

Πηγή: skai.gr

