Η Βουλή των ΗΠΑ ψηφίζει κατά των δασμών στον Καναδά

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε οριακά την Τετάρτη ένα μέτρο που αντιτίθεται στους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Καναδά, προς έκπληξη του προέδρου και των ηγετών του κόμματός του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στην οποία πλειοψηφία έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι βουλευτές ψήφισαν με 219 ψήφους κατά έναντι 211 υπέρ ενός ψηφίσματος για τον τερματισμό της χρήσης της κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης από τον Τραμπ για την επιβολή τιμωρητικών εμπορικών μέτρων σε καναδικά προϊόντα, καθώς έξι Ρεπουμπλικάνοι συμφώνησαν με τους Δημοκρατικούς (εκτός από έναν Δημοκρατικό, ο οποίος τάχθηκε υπέρ).

Ήταν μια συμβολική ψηφοφορία στην αίθουσα, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ έχουν μια οριακή πλειοψηφία 218-214. Το ψήφισμα έχει καλές πιθανότητες να περάσει στη Γερουσία, η οποία έχει ψηφίσει δύο φορές για να εμποδίσει τον Τραμπ να επιβάλει δασμούς στον Καναδά, παρά το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικάνοι κατέχουν περισσότερες έδρες.

Ωστόσο, είναι απίθανο να γίνει νόμος, καθώς θα χρειαστούν πλειοψηφίες των δύο τρίτων και στα δύο σώματα για να ξεπεραστεί το αναμενόμενο βέτο του Τραμπ. Οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι δεν είναι πρόθυμοι να αντιταχθούν στις πολιτικές του Τραμπ.

Τα μέλη του Κογκρέσου έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για το αυξανόμενο κόστος για τους Αμερικανούς καταναλωτές, καθώς και για τον αντίκτυπο των δασμών στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο.

«Ο Καναδάς δεν αποτελεί απειλή»

Ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος παρουσίασε το ψήφισμα, δήλωσε ότι πρόκειται για τη μείωση του κόστους ζωής για τις αμερικανικές οικογένειες, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς ότι υπάρχει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με τα ναρκωτικά, όπως ισχυρίστηκε ο Τραμπ για να δικαιολογήσει τους δασμούς κατά του Καναδά.

«Ο Καναδάς δεν αποτελεί απειλή. Ο Καναδάς είναι φίλος μας. Ο Καναδάς είναι σύμμαχός μας», δήλωσε ο Μικς, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε ομιλία του ενώπιον της Βουλής πριν από την ψηφοφορία.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε Ρεπουμπλικάνος στη Βουλή ή τη Γερουσία ψηφίσει κατά των δασμών «θα υποστεί σοβαρά τις συνέπειες την ώρα των εκλογών».

Επίσης, επιτέθηκε στον Καναδά, λέγοντας ότι εκμεταλλεύτηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες στο εμπόριο. «Είναι από τις χειρότερες χώρες στον κόσμο με τις οποίες πρέπει να ασχοληθούμε, ειδικά όσον αφορά τα βόρεια σύνορά μας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμένα μέλη του Κογκρέσου έχουν επίσης αντιταχθεί στην επανειλημμένη χρήση εκτελεστικών διαταγμάτων από τον Τραμπ για την επιβολή δασμών, ειδικά σε στενούς συμμάχους όπως ο Καναδάς, σημειώνοντας ότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ δίνει αυτό το δικαίωμα στο Κογκρέσο, όχι στον πρόεδρο.

Τον περασμένο μήνα, το Εργαστήριο Προϋπολογισμού του Γέιλ δήλωσε ότι το μέσο ετήσιο κόστος των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ ανέρχεται σε περίπου 1.400 δολάρια για κάθε νοικοκυριό των ΗΠΑ. Το ανεξάρτητο Ίδρυμα Φορολογίας εκτίμησε το κόστος σε 1.000 δολάρια ανά νοικοκυριό το 2025, φτάνοντας τα 1.300 δολάρια φέτος, σε έκθεση την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τραμπ ξεκίνησε έναν δασμολογικό πόλεμο με τον Καναδά λίγο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, τον Ιανουάριο του 2025. Διέταξε δασμούς 25% στις εισαγωγές από τον Καναδά τον Φεβρουάριο του 2025 και τον Αύγουστο υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που αύξησε τους δασμούς στα καναδικά προϊόντα στο 35% για όλα τα προϊόντα που δεν καλύπτονται από την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά.

Η κίνηση αυτή συνδέθηκε με αυτό που η κυβέρνησή του χαρακτήρισε ως αποτυχία του Καναδά να σταματήσει το λαθρεμπόριο της επικίνδυνης ναρκωτικής ουσίας φαιντανύλη. Ωστόσο, τόσο η κυβέρνηση του Καναδά όσο και η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ αναφέρουν ότι το λαθρεμπόριο από τον Καναδά αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% της φαιντανύλης στους δρόμους των ΗΠΑ.

