Συναγερμός σε εμπορικό κέντρο στην Αυστραλία: Στο νοσοκομείο ένα άτομο μετά από επίθεση με ματσέτα (Βίντεο)

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον δύο συλλήψεις, ενώ ένας έφηβος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα 

Αυστραλία αστυνομία

Συναγερμός σήμανε σε εμπορικό κέντρο της Μελβούρνης μετά από σοβαρό επεισόδιο, με τα τοπικά μέσα να αναφέρουν πως 10 άτομα συνεπλάκησαν μεταξύ τους, ενώ ένα άτομο φέρει τραύματα από επίθεση με μαχαίρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Northland στο Πρέστον, το οποίο έχει αποκλειστεί από την αστυνομία. 

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον δύο συλλήψεις, ενώ ένας έφηβος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, επικράτησε πανικός με κόσμο να τρέχει. 

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο τι έχει συμβεί, ωστόσο σε φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στα social media φαίνεται ένα άτομο να κρατά μια ματσέτα και να κινείται απειλητικά προς άλλα άτομα. 
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αυστραλία Επίθεση εμπορικό κέντρο
