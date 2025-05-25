Συναγερμός σήμανε σε εμπορικό κέντρο της Μελβούρνης μετά από σοβαρό επεισόδιο, με τα τοπικά μέσα να αναφέρουν πως 10 άτομα συνεπλάκησαν μεταξύ τους, ενώ ένα άτομο φέρει τραύματα από επίθεση με μαχαίρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Northland στο Πρέστον, το οποίο έχει αποκλειστεί από την αστυνομία.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον δύο συλλήψεις, ενώ ένας έφηβος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, επικράτησε πανικός με κόσμο να τρέχει.

Northland Shopping Centre in Preston, Melbourne, is in lockdown due to reports of a knife attack. Police and emergency services are on scene. Details on injuries unclear.#Victoria #Australia #knife_stabbing pic.twitter.com/m00EaT4f0p — GeoTechWar (@geotechwar) May 25, 2025

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο τι έχει συμβεί, ωστόσο σε φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στα social media φαίνεται ένα άτομο να κρατά μια ματσέτα και να κινείται απειλητικά προς άλλα άτομα.



