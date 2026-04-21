Συμφωνία αμοιβαίας άμυνας υπογράφουν Ρωσία και Βόρεια Κορέα

Ο Ρώσος υπουργός Εσωτερικών Βλαντιμίρ Κολοκόλτσεφ έφτασε στη Βόρεια Κορέα για συνομιλίες σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των δύο συμμάχων, δήλωσε νωρίς την Τρίτη η εκπρόσωπος του υπουργείου Ιρίνα Βολκ.

«Θα εξεταστούν ζητήματα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της επιβολής του νόμου», έγραψε η Βολκ στο Telegram.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα έχουν σφυρηλατήσει στενότερες σχέσεις από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022 και το 2024 υπέγραψαν μια «Συνθήκη Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης» κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Πιονγιάνγκ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η συμφωνία περιλαμβάνει διάταξη αμοιβαίας άμυνας, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι η Βόρεια Κορέα έστειλε περίπου 14.000 στρατιώτες για να πολεμήσουν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή Κουρσκ.

Πηγή: skai.gr

