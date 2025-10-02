Συμφωνία 10 σημείων ζητά ο Τραμπ από τα πανεπιστήμια για να αποκτήσουν πλεονέκτημα χρηματοδότησης

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζητά από τα πανεπιστήμια να υπογράψουν συμφωνία για να αποκτήσουν πλεονέκτημα ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, η οποία επικαλείται ένα υπόμνημα 10 σημείων.

Ειδικότερα, η συμφωνία καθορίζει ένα σύνολο αρχών λειτουργίας και απαιτεί από τα πανεπιστήμια να περιορίσουν σε ποσοστό 15% τις διεθνείς προπτυχιακές εγγραφές.

Το εκτενές υπόμνημα 10 σημείων, με την ονομασία «Σύμφωνο για Ακαδημαϊκή Αριστεία στην Ανώτατη Εκπαίδευση», θέτει ένα ευρύ σύνολο όρων που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αποσκοπούν στην αναβάθμιση των πανεπιστημιακών προτύπων και της απόδοσης. Τα πανεπιστήμια που θα υπογράψουν θα λάβουν «πολλαπλά θετικά οφέλη», συμπεριλαμβανομένων «σημαντικών ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων», σύμφωνα με επιστολή που απευθύνεται στους διευθυντές των πανεπιστημίων.

Το υπόμνημα μεταξύ άλλων ζητά από τα πανεπιστήμια να απαγορεύσουν τη χρήση φυλής ή φύλου στις προσλήψεις προσωπικού και τις εισαγωγές φοιτητών, να παγώσουν τα δίδακτρα για πέντε χρόνια, να περιορίσουν τις διεθνείς προπτυχιακές εγγραφές στο 15%, να απαιτήσουν από τους υποψηφίους να δώσουν το τεστ της τυποποιημένης εξέτασης στην αγγλική γλώσσα (SAT) ή παρόμοιο τεστ και να υποβαθμίσουν την επιρροή της βαθμολογίας των υποψηφίων σπουδαστών

Μια πρώτη ομάδα εννέα πανεπιστημίων κλήθηκε να υπογράψει τη συμφωνία, ανέφερε η εφημερίδα.

Επιστολές με τα σημεία της συμφωνίας στάλθηκαν την Τετάρτη στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt, το Κολλέγιο Dartmouth, το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, το Πανεπιστήμιο του Τέξας, το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, το Πανεπιστήμιο Brown και το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια.

Η Μέι Μέιλμαν, ανώτερη σύμβουλος στον Λευκό Οίκο, δήλωσε στην εφημερίδα ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήλπιζε ότι τα πανεπιστήμια θα έβλεπαν «λογική» την ενέργειά της.

Πηγή: skai.gr

