Σχόλιο της Τουρκίας σχετικά με τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη Γάζα

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας σχολίασε, μέσω ανακοίνωσης, τη συμβουλευτική γνωμοδότηση που εξέδωσε σήμερα το Διεθνές Δικαστήριο (ICJ) σχετικά με την υποχρέωση του Ισραήλ, βάσει του Διεθνούς Δικαίου, να διευκολύνει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, η γνωμοδότηση του ICJ «καταδεικνύει σαφώς τις παραβιάσεις του νόμου από το Ισραήλ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, οι οποίες αντιβαίνουν στις διεθνείς υποχρεώσεις του».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «η συμβουλευτική γνωμοδότηση του ICJ έδειξε ότι τα συνεχιζόμενα εγκλήματα του Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού λαού, καθώς και η παρεμπόδιση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας και η στοχοποίηση εγκαταστάσεων και προσωπικού του ΟΗΕ, με τη μη τήρηση των διεθνών υποχρεώσεών του, συνιστούν παραβίαση της διεθνούς έννομης τάξης».

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών προσθέτει ότι «η γνωμοδότηση του Δικαστηρίου επιβεβαιώνει περαιτέρω ότι οι προσπάθειες της ισραηλινής κυβέρνησης να υπονομεύσει τις εντολές, τις δραστηριότητες και την παρουσία του ΟΗΕ και της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) στα κατεχόμενα εδάφη είναι παράνομες».

Τέλος, η ανακοίνωση υπογραμμίζει πως «η Τουρκία συνέβαλε στη διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου με γραπτές και προφορικές καταθέσεις», ενώ διαβεβαιώνει ότι «θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού στον δίκαιο αγώνα του και θα υποστηρίζει αποφασιστικά τις προσπάθειες για την αποτελεσματική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και την αποκατάσταση της Δικαιοσύνης».

Πηγή: skai.gr

