Το Πεντάγωνο διαψεύδει τα περί ιρανικού πλοίου από το οποίο προήλθαν τα drones

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα πως δεν υπάρχουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει πως τα μυστηριώδη drones που εθεάθησαν στο Νιου Τζέρσεϊ συνδέονται με ξένη δύναμη, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό Ρεπουμπλικάνου βουλευτή ότι προέρχονταν από ιρανικό «μητρικό σκάφος».

Νωρίτερα σήμερα, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζεφ Βαν Ντρου ισχυρίστηκε πως drones απογειώθηκαν από ιρανικό πλοίο που βρισκόταν στα ανοικτά της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ. «Αυτό που ανακαλύψαμε είναι ανησυχητικό: drones που έρχονται από την πλευρά του (Ατλαντικού) ωκεανού, συνδέονται πιθανώς με αγνοούμενο ιρανικό μητρικό σκάφος», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Το Πεντάγωνο διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του Τζεφ Βαν Ντρου. «Δεν είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει ιρανικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών των ΗΠΑ, δεν υφίσταται το αποκαλούμενο “μητρικό σκάφος” που εκτοξεύει drones προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας Σαμπρίνα Σινγκ σε δημοσιογράφους.

Συμπλήρωσε ότι τα μυστηριώδη drones δεν ανήκουν ούτε στον αμερικανικό στρατό και ότι η υπόθεση διερευνάται από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Εξήγησε ότι δεν καταρρίφθηκαν επειδή κρίθηκε πως δεν αντιπροσώπευαν απειλή.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζεφ Βαν Ντρου υποστήριξε ότι τα drones προέρχονταν από ιρανικό «μητρικό σκάφος» που βρισκόταν στα ανοικτά της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ.

Κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση των εκπροσώπων του Τύπου, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις ερωτήθηκε για την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τα μυστηριώδη drones που εθεάθησαν στον ουρανό του Νιου Τζέρσεϊ. «Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια από τις αρχές επιβολής του νόμου και θα διασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», είπε ο Τζέφρις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

