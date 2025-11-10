Λογαριασμός
Ισημερινός: 31 νεκροί στα βίαια επεισόδια μέσα σε φυλακή στη Ματσάλα

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε φυλακισμένους με χρήση πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών και άλλοι 27 βρέθηκαν νεκροί από ασφυξία

Φυλακή

Τριάντα ένας άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Κυριακή στα βίαια επεισόδια σε φυλακή στη Ματσάλα, στον νοτιοδυτικό Ισημερινό, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που αποκάλυψε η υπηρεσία φυλακών.

Αφού αρχικά ανακοινώθηκε πως τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε φυλακισμένους με χρήση πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών, οι αρχές έκαναν γνωστό το βράδυ ότι βρέθηκαν άλλοι 27 νεκροί από «ασφυξία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

