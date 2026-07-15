Γρηγόρης: Ενισχυμένες οι πωλήσεις το 2025 με διεύρυνση δικτύου καταστημάτων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας Γρηγόρης αυξήθηκε κατά 5,8% το 2025, φθάνοντας στα 58,96 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά κέρδη να διατηρούνται στα 7,76 εκατ. ευρώ.

Η εταιρία πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και στην εμπορική ανάπτυξη, παράλληλα με αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά 3,6 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε μικρή μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) σε 7,0 εκατ. ευρώ.

Η κεφαλαιακή δομή της εταιρίας παραμένει ισχυρή, με δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων προς σύνολο Παθητικού στο 63,5%, ενώ υλοποιήθηκε επέκταση του δικτύου με 16 νέα καταστήματα και ανακαίνιση 35 υφιστάμενων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Τη θετική της πορεία συνέχισε το 2025 η εταιρία Γρηγόρης, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 58,96 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 5,8% έναντι του 2024. Η κερδοφορία διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα, με τα καθαρά κέρδη μετά φόρων να διαμορφώνονται σε 7,76 εκατ. ευρώ έναντι 7,70 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Μέσα στη χρονιά, η εταιρία υλοποίησε επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, ενώ επιβαρύνθηκε από αυξημένες παροχές τρίτων και αποσβέσεις, καθώς και από την αύξηση των εξόδων διάθεσης στο πλαίσιο της εμπορικής της ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα, τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης ανήλθαν σε 38,0 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 3,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024, με τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) να διαμορφώνεται σε 7,0 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρίας εξακολουθεί να παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων προς το σύνολο Παθητικού να διαμορφώνεται σε 63,5%, επιβεβαιώνοντας την οικονομική της σταθερότητα και ευρωστία.

Το 2025, η εταιρία προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις για να διευρύνει και να βελτιώσει την εικόνα των καταστημάτων της, ανοίγοντας 16 νέα σημεία σε Ελλάδα και εξωτερικό και ανακαινίζοντας 35 υφιστάμενα.

Η Γρηγόρης απασχολεί πάνω από 2.300 εργαζομένους στα κεντρικά γραφεία της και μέσω των καταστημάτων, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ελληνική οικονομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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