Σουδάν: Τουλάχιστον 9 νεκροί ανάμεσά του και 1 παιδί στην καταστολή των διαδηλώσεων εναντίον της στρατιωτικής χούντας - Δείτε βίντεο

Εννιά διαδηλωτές σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη στο Χαρτούμ, όπου δεκάδες χιλιάδες Σουδανοί έκαναν πορεία φωνάζοντας το σύνθημα «ο λαός θέλει την πτώση του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν», του επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και του εγκεφάλου του στρατιωτικού πραξικοπήματος του Οκτωβρίου που βύθισε ξανά τη χώρα στη βία και σε βαθιά οικονομική κρίση.

Αν και κάθε εβδομάδα οι Σουδανοί επιμένουν να διαδηλώνουν και να απαιτούν η εξουσία να παραδοθεί στους πολίτες, οι χθεσινές κινητοποιήσεις ήταν οι μεγαλύτερες και οι πιο πολύνεκρες εδώ και μήνες.

Two people were shot dead in Omdurman... and cases of suffocation in the Khartoum protests#Sudan #السودان pic.twitter.com/M6hinQBl6i