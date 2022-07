Οι 12 ένορκοι έκριναν τον Μπαλουάνι ένοχο και για τις 12 κακουργηματικές κατηγορίες για εξαπάτηση τόσο των επενδυτών της Theranos όσο και των ασθενών που βασίζονταν σε εξαιρετικά αναξιόπιστες εξετάσεις αίματος που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία τους.

Kαταδικάστηκε ο Ραμές «Σάνι» Μπαλουάνι πρώην πρόεδρος της Theranos και πρώην σύντροφος της ιδρύτριας της εταιρείας, Ελίζαμπεθ Χολμς, κρίθηκε ένοχος για τον ρόλο του στην κατάρρευση της strartup εταιρείας- σκάνδαλο για την Σίλικον Βάλλευ, για εξετάσεις αίματος.

Στον Μπαλουάνι αποδόθηκε η κατηγορία της απάτης.

Οι 12 ένορκοι έκριναν τον Μπαλουάνι ένοχο και για τις 12 κακουργηματικές κατηγορίες για εξαπάτηση τόσο των επενδυτών της Theranos όσο και των ασθενών που βασίζονταν σε εξαιρετικά αναξιόπιστες εξετάσεις αίματος που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία τους.

Ο Μπαλουάνι καθόταν ανέκφραστος καθώς διαβάστηκαν οι ετυμηγορίες.

Το αποτέλεσμα θέτει τον Μπαλουάνι και την Χολμς στην ίδια μοίρα.

Η Χολμς καταδικάστηκε για τέσσερις κατηγορίες απάτης και συνωμοσίας με επενδυτές νωρίτερα φέτος. Κατά τη διάρκεια εκείνης της δίκης, η Χολμς κατηγόρησε με δάκρυα στα μάτια τον Μπαλουάνι ότι την κακοποίησε σεξουαλικά και συναισθηματικά ενώ ήταν εραστές. Ο δικηγόρος του Μπαλουάνι αρνήθηκε σθεναρά τις κατηγορίες αυτές.

Τόσο η Χολμς, 38 ετών, όσο και ο Μπαλουάνι, 57 ετών, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών.

Η ημερομηνία της καταδίκης του Μπαλουάνι αναμένεται να οριστεί τις επόμενες ημέρες.

Οι διπλές καταδίκες αντιπροσωπεύουν μια ηχηρή νίκη για τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την υπόθεση Theranos ως μια σπάνια ευκαιρία να καταστήσουν τους φιλόδοξους επιχειρηματίες υπεύθυνους για την τεχνολογική υπερβολή στην οποία επιδίδονται επιδιώκοντας φήμη και χρήματα.

Κατά τη διαδικασία, ήλπιζαν να αποθαρρύνουν την πρακτική των τολμηρών και αναπόδεικτων υποσχέσεων για προϊόντα που βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο – μια στρατηγική νεοφυών επιχειρήσεων γνωστή ως “fake it until you make it”.

